Piratininga sedia evento regional de turismo Com o tema “Conectando Destinos”, o evento promoverá a integração turística e cultural de oito municípios da região, com presença de diversos prefeitos e da Secretaria de Turismo do Estado Record Paulista|Do R7 18/09/2025 - 16h17 (Atualizado em 18/09/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com pouco mais de 15 mil habitantes Piratininga mantêm há 10 anos o título de Município de Interesse Turístico e, com diversas ações e investimentos, tem despontado cada vez mais nesse aspecto.

Não é à toa que o município foi escolhido como cidade anfitriã do 1º Fórum Regional de Turismo da RT Coração Paulista, evento que reunirá uma programação diversificada com palestras, painéis, visitas guiadas e experiências culturais dos oito municípios que compõem a RT Coração Paulista: Agudos, Avaí, Bauru, Boracéia, Lençóis Paulista, Macatuba, Pederneiras e Piratininga.

Com o tema “Conectando Destinos”, o Fórum acontecerá nesta quinta-feira no Museu do Café, que é um dos pontos turísticos mais visitados da região. O evento desperta grande interesse dos visionários do mercado de turismo, pois reforça a importância da integração entre municípios, atrativos e empreendedores da região, já contando com presença garantida de diversos prefeitos, autoridades do setor de turismo e negócios, bom como da Secretaria Estadual de Turismo, que participará ativamente com palestra sobre construção coletiva na conexão de destinos.

Para Piratininga, essa não é a primeira experiência nesse tipo de evento, pois a cidade anfitriã está na sua 5ª edição do Fórum Municipal de Turismo, que acontece juntamente com o 1º Fórum Regional.

Piratininga se destaca no turismo gastronômico com seu Museu do Café, agora parte das Rotas do Café do Estado de São Paulo.

O evento é realizado em parceria institucional das prefeituras municipais da RT Coração Paulista, do COMTUR de Piratininga e da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens. Conta ainda com o apoio de instituições como Leal Consultores Associados, Escritório Regional do SEBRAE – Bauru, Sindicato Rural de Bauru, SENAR-SP, FACOP – Faculdade do Centro Oeste Paulista e CART – Concessionária Auto Raposo Tavares, além dos atrativos turísticos: Apiário Açucena da Serra (Agudos), Engenho Bessi (Pederneiras), Vinícola Casagrande (Lençóis Paulista) e Museu do Café (Piratininga).