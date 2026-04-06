Plantão IRPF 2026 com atendimento gratuito à população é promovido pelo Sindcon-Bauru O atendimento busca esclarecer dúvidas relacionadas a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física

No próximo dia 10 de abril, será realizado um plantão gratuito de atendimento para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao preenchimento e envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). A ação é voltada à orientação da população e é promovida pelo Sindicato dos Contabilistas de Bauru e Região (Sindcon-Bauru).

A iniciativa integra a programação local de apoio aos contribuintes durante o período de declaração e tem como objetivo facilitar o acesso a informações confiáveis, além de contribuir para a redução de erros e inconsistências no envio dos dados à Receita Federal.

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Durante o plantão, os contribuintes contarão com o suporte de profissionais da contabilidade, que estarão disponíveis para orientar sobre aspectos práticos da declaração, incluindo dúvidas recorrentes e pontos de atenção no preenchimento.

O atendimento será realizado das 8h30 às 17h, na sede da entidade, localizada na Rua Alberto Segalla, 1-75, sala 115, em Bauru. Para evitar filas e garantir melhor organização, os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelos telefones (14) 3010-5339, (14) 3222-7500 e (14) 99181-7476.

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O Sindcon-Bauru orienta que os interessados realizem o agendamento antecipadamente por telefone, garantindo o atendimento dentro do horário disponível no dia da ação.

A ação conta com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon-SP), da Associação dos Profissionais e Estudantes da Área Pública e Social (AEAPS) e da Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB).