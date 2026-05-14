Pompeia recebe a 2ª edição do Pompy Cult com programação multicultural gratuita O evento contará com com exposições, apresentações de teatro e música, oficinas e espaço gastronômico

O evento gratuito será realizado de 15 a 30 de maio nas praças Jesus Maria e Rui Barbosa (Matriz). Pompy Cult 2025/Reprodução

A cidade de Pompeia será palco da 2ª edição do Pompy Cult, um festival multicultural gratuito de 15 a 30 de maio, com Exposições ao longo do período e a Mostra Cultural no dia 23 de maio. O evento será realizado nas Praças Jesus Maria e Rui Barbosa (Matriz), promovendo o acesso democrático à cultura, o fortalecimento da economia criativa e a valorização da produção artística local e regional.

O Pompy Cult reunirá uma ampla programação cultural, com apresentações de dança, teatro e música, além de oficinas culturais, exposições de artesanato e artes visuais, stands de escritores locais, mostra de móveis artesanais e um espaço gastronômico com empreendedores do município. A diversidade de linguagens artísticas e expressões culturais reforça o caráter inclusivo do festival, aproximando a população da produção cultural da região.

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Durante o evento, o público poderá visitar a praça de alimentação, conhecer e adquirir artesanatos diversos, além de prestigiar artistas, autores e produtores locais, fomentando a economia criativa e incentivando o consumo cultural no município.

A 2ª edição do Pompy Cult consolida-se como um importante espaço de encontro, troca e valorização cultural, fortalecendo a identidade artística de Pompeia e região, e ampliando o acesso da comunidade às manifestações culturais de forma gratuita e democrática.