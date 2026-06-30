População poderá provar 160 receitas inéditas durante Circuito Impera, em Bauru Estabelecimentos da região também participam, como o Odila em Pederneiras

Foto: Divulgação

A partir desta quarta-feira (1), a população pode aproveitar as novidades disponíveis nos 95 estabelecimentos participantes do Circuito Impera de Gastronomia 2026.

Além de Bauru, cidades como Agudos, Piratininga, Pederneiras e Lençóis Paulista também estão participando.

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São 160 receitas criadas exclusivamente para o Circuito que vai até 9 de agosto. Durante 40 dias, o público experimenta e avalia os pratos.

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Para tornar as criações acessíveis e atrativas ao grande público, as receitas seguem preços fixos de acordo com a categoria:

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● Comida de Boteco: R$ 60 (opção para duas pessoas)

● Prato Principal: R$ 70

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● Burger: R$ 38

● Drink: R$ 35

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● Sobremesa: R$ 25

● Sanduíche: R$ 38

● Pizza: R$ 80 (grande) | R$ 49 (individual)

“O valor fixo propõe acesso à alta gastronomia, que muitas vezes têm um valor alto, por um preço tabelado. Assim, a população vai até o estabelecimento sem ter a surpresa do valor final da conta. Outro objetivo é fazer com que os chefs tenham o desafio de entregar boa comida dentro desse orçamento”, esclarece Vinicius Fernandes, criador do Circuito Impera.

A lista completa dos participantes está disponível em www.circuitoimpera.com.br a partir de 1º de julho.

Para experimentar, o público deve ir até o estabelecimento referente à receita cadastrada e pedir a opção do Circuito Impera. Confira o mapa com todos os participantes: Mapa Circuito Impera 2026. Avaliação do público

Nesta edição, os vencedores serão determinados pelo público por meio de uma avaliação online guiada, seguindo critérios de apresentação, sabor, criatividade e experiência geral.

Para avaliar, será necessário cadastrar CPF e celular, assegurando uma avaliação única por pessoa.

Depois, é necessário confirmar a localização e tirar uma foto da receita. Em seguida, o público será guiado para realizar o voto por meio de uma régua, que indica o nível de satisfação de acordo com cada critério.

O processo foi pensado para garantir equilíbrio na eleição dos vencedores e as avaliações serão permitidas apenas durante o período do Circuito.

Premiação do Circuito Impera 2026

O Circuito Impera fecha a edição na noite de 18 de agosto no Alameda Hall com uma festa de gala que reúne chefs, cozinheiros e donos dos estabelecimentos participantes.

Na ocasião, os vencedores de cada categoria são revelados e levam o Troféu Imperador.

O Circuito Impera 2026 é patrocinado por Unimed Bauru, Allma Milazzo e iFood.

Serviço Circuito Impera

Data: 1º de julho a 9 de agosto Premiação: 18 de agosto

Mais informações: www.circuitoimpera.com.br

Instagram: @circuitoimpera

Informações: (14) 98202-4141 (Juliana Oba)