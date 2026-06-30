População poderá provar 160 receitas inéditas durante Circuito Impera, em Bauru
Estabelecimentos da região também participam, como o Odila em Pederneiras
A partir desta quarta-feira (1), a população pode aproveitar as novidades disponíveis nos 95 estabelecimentos participantes do Circuito Impera de Gastronomia 2026.
Além de Bauru, cidades como Agudos, Piratininga, Pederneiras e Lençóis Paulista também estão participando.
São 160 receitas criadas exclusivamente para o Circuito que vai até 9 de agosto. Durante 40 dias, o público experimenta e avalia os pratos.
Para tornar as criações acessíveis e atrativas ao grande público, as receitas seguem preços fixos de acordo com a categoria:
● Comida de Boteco: R$ 60 (opção para duas pessoas)
● Prato Principal: R$ 70
● Burger: R$ 38
● Drink: R$ 35
● Sobremesa: R$ 25
● Sanduíche: R$ 38
● Pizza: R$ 80 (grande) | R$ 49 (individual)
“O valor fixo propõe acesso à alta gastronomia, que muitas vezes têm um valor alto, por um preço tabelado. Assim, a população vai até o estabelecimento sem ter a surpresa do valor final da conta. Outro objetivo é fazer com que os chefs tenham o desafio de entregar boa comida dentro desse orçamento”, esclarece Vinicius Fernandes, criador do Circuito Impera.
A lista completa dos participantes está disponível em www.circuitoimpera.com.br a partir de 1º de julho.
Para experimentar, o público deve ir até o estabelecimento referente à receita cadastrada e pedir a opção do Circuito Impera. Confira o mapa com todos os participantes: Mapa Circuito Impera 2026. Avaliação do público
Nesta edição, os vencedores serão determinados pelo público por meio de uma avaliação online guiada, seguindo critérios de apresentação, sabor, criatividade e experiência geral.
Para avaliar, será necessário cadastrar CPF e celular, assegurando uma avaliação única por pessoa.
Depois, é necessário confirmar a localização e tirar uma foto da receita. Em seguida, o público será guiado para realizar o voto por meio de uma régua, que indica o nível de satisfação de acordo com cada critério.
O processo foi pensado para garantir equilíbrio na eleição dos vencedores e as avaliações serão permitidas apenas durante o período do Circuito.
Premiação do Circuito Impera 2026
O Circuito Impera fecha a edição na noite de 18 de agosto no Alameda Hall com uma festa de gala que reúne chefs, cozinheiros e donos dos estabelecimentos participantes.
Na ocasião, os vencedores de cada categoria são revelados e levam o Troféu Imperador.
O Circuito Impera 2026 é patrocinado por Unimed Bauru, Allma Milazzo e iFood.
Serviço Circuito Impera
Data: 1º de julho a 9 de agosto Premiação: 18 de agosto
Mais informações: www.circuitoimpera.com.br
Instagram: @circuitoimpera
Informações: (14) 98202-4141 (Juliana Oba)