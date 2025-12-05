Prefeitura prepara últimos detalhes para o maior Natal Iluminado de Marília Evento nesta sexta-feira terá início às 19h30 no Complexo Cultural, na Avenida Sampaio Vidal. Praça Maria Izabel terá uma imponente árvore de 19 metros toda iluminada

A Prefeitura de Marília ajusta os últimos detalhes para a abertura do maior Natal Iluminado que a cidade já teve, com acendimento das luzes, inauguração da decoração e intensa programação cultural. A abertura oficial do Natal Iluminado 2025 será nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 19h30, em frente ao Complexo Cultural “Braz Alécio”, na Avenida Sampaio Vidal, esquina com a Avenida Rio Branco.

Evento vai até o dia 21 de dezembro

O prefeito Vinicius Camarinha afirmou que Marília terá um Natal digno, após oito anos de abandono da cidade. “Não podemos permitir coisas mais ou menos, a cidade merece o melhor. Todos percebem nos detalhes o que estamos melhorando na cidade”, disse o prefeito.

Ainda segundo Vinicius Camarinha, o Natal Iluminado está sendo planejado desde maio. “Estamos preparando a festa com brilho para a população. O Natal é uma festa cristã e precisamos vivê-la à altura, e precisamos orgulhar nosso povo do que somos capazes de fazer, elevar a autoestima da nossa população”, finalizou.

Na primeira noite do Natal Iluminado, a programação especial terá início às 19h30, com o acendimento das luzes de Natal pelo prefeito Vinicius Camarinha. Após o acionamento, haverá apresentação do Presépio Vivo na escadaria do Complexo Cultural Braz Alécio, com participação Banda Marcial Cidade de Marília, bem como uma Cantata de Natal do Projeto Guri e o Coral do Colégio Esmeraldas.

Na sequência, o prefeito Vinicius Camarinha e toda a população presente seguirão em Caminhada de Natal percorrendo a Avenida Sampaio Vidal e a Rua 9 de Julho, até chegarem na praça Maria Izabel (ao lado da Igreja São Bento) – o trajeto será acompanhado da Corporação Musical Garça.

Na praça Maria Izabel, o prefeito fará o acendimento das luzes da decoração natalina preparada especialmente para marcar o novo tempo que a cidade vive, de prosperidade e cuidado com a população. A praça contará com corredores iluminados em todas as entradas, enfeites temáticos e uma imponente árvore de 19 metros.

“O que preparamos é inédito em Marília. Estamos transformando a praça ao lado da Igreja São Bento num ponto de encontro das famílias para esse período tão importante como o Natal. A decoração vai deixar nossa população orgulhosa de viver esse momento de esperança e transformação da cidade”, finalizou Vinicius Camarinha.

Na praça Maria Izabel, haverá apresentação da Banda e Coral “Companhia do Som”, no palco principal do Natal Iluminado.

O evento contará ainda com a participação especial do renomado ator Sidney Sampaio, e contará também com a participação interativa dos palhaços Ota e Idi para alegrar a noite das crianças.

Segundo a Secretária da Cultura, Taís Monteiro, a cidade se prepara para viver um dos períodos mais encantadores do ano com o Natal Iluminado, que promete surpreender moradores e visitantes.

“A cidade de Marília terá um Natal inesquecível neste ano. Será o maior Natal que já tivemos. Nossa intensa programação cultural também foi preparada com muito carinho, com muita variedade. Marília vai brilhar!”, disse a titular da pasta.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Até o 21 de dezembro, a Praça Maria Izabel será o palco principal do Natal Iluminado, com apresentações de música, dança, teatro e diversas manifestações artísticas e culturais para todas as idades.

Confira a programação completa:

05/12 (SEXTA)

19h30 – Acionamento das luzes de Natal pelo Sr. Prefeito, no Complexo Cultural Braz Alécio, Paço Municipal e Praça Saturnino de Brito – participação ACIM

19h45 – Apresentação do Presépio Vivo na escadaria do Complexo Cultural Braz Alécio

*participação Banda Marcial Cidade de Marília

19h50 - Apresentação Cantata de Natal – Projeto Guri (escadaria do Complexo Cultural e janelas)

20h05 – Apresentação Coral Esmera Teens

20h20 – Caminhada de Natal – saída da Avenida Sampaio Vidal até a praça Maria Izabel (ao lado da Igreja São Bento)– presença Corporação Musical Garça

20h35 – Acionamento luzes de Natal pelo Sr. Prefeito na Praça Maria Izabel (ao lado da igreja São Bento)

20h40 – Apresentação da Banda e Coral “Companhia do Som”, no palco principal do Natal Iluminado

*participação especial ator Sidney Sampaio

*participação interativa – Ota e Idi – A alegria do Natal

06/12 (SÁBADO)

20h05 – Apresentação Saxofonista Bete Som

20h10 – Vozes do Vale e Orquestra de Viola Caipira – apresentação especial de Natal

20h45 – Academia Jazz Bell

21h10 – Apresentação “Galera Flash Black de Marília” – Secretaria de Esporte

*participação Luna Eventos Artísticos

07/12 – (DOMINGO)

18h – Coral Musicalle

18h40 – Apresentação Especial de Natal Espaço da Criança com “AMIGOS DO PEITO”

19h00 – Coral do Ensino Musical Patrícia Costa

19h45 – Apresentação Especial de Natal “Laerte Marques e Amigas”

21h – Apresentação Banda Mamão com Açúcar

*participação Luna Eventos Artísticos

*participação Henrique malabarista

08/12 – (SEGUNDA)

20h05 – Apresentação Projeto Dança e Vida

20h30 – Apresentação Coral da Igreja Presbiteriana

20h45 – Apresentação Grupo de Capoeira Marília Brasil

20h50 – Apresentação Musical Status

09/12 – (TERÇA)

19h – Apresentação de Sapateado Academia Batuke do pé

19h25 – Contação de histórias - “A história da estrelinha de Natal” Cia Gisal

20h05 – Apresentação Especial de Natal - Coral Mãe Cristina

20h30 – Apresentação Coral da Terceira Idade – Igreja Metodista Livre

20h45 – Apresentação Dança Grupo Adorarte - Igreja Metodista Livre Pr. Augusto

20h50 – Apresentação Coral APEOESP

*participação interativa Ota e Idi – A alegria do Natal

10/12 – (QUARTA)

19h – Apresentação Espaço de Dança Gisele Bastos

19h25 – Apresentação peça teatral “O menino Mariano”

20h05 – Apresentação Colégio Assembleiano

20h45 – Apresentação Coral Inclusivo CAPS

21h10 – Apresentação Natal Rock Fest – Banda Bad Loves

*participação interativa Ota e Idi “A alegria do Natal”

11/12 – (QUINTA)

19h – Apresentação “Studio Art Dança”

19h25 – Apresentação teatral SENAC

20h05 – Apresentação Musical “Talento do Noel Violinista”

20h30 – Coral Natalino “Turma do Chaves”

21h00 – Apresentação Banda e Coral “Companhia do Som”

*participação interativa de Ota e Idi “A alegria do Natal”

*participação Luna Eventos Artísticos (malabares)

12/12 – (SEXTA)

19h – Apresentação Academia Ballet Jovem

19h25 – Intervalo

20h05 – Apresentação “Jazz a la rua”

13/12 – (SÁBADO)

17h30 – Carreta Coca-Cola

18h30 – Apresentação Instituto SoulDance

19h – Intervalo

20h05 – Apresentação Banda e Coral “Companhia do Som”

20h45 – Apresentação de Natal “Capitão Fumaça”

*participação Ota e Idi – “A alegria do Natal”

*participação Luna Eventos Artísticos (malabares)

14/12 – (DOMINGO)

18h10 – Apresentação Academia Ballet Clau

18h30 – Apresentação Musica eletrônica- DJ Sayer e formandos

*participação Desconecta

*participação Luna Eventos Artísticos

16/12 – (TERÇA)

19h – Apresentação Academia Luciana Félix

19h25 – Intervalo

20h10 – Apresentação “Samba de Mesa”

20h45 – Apresentação Desconecta

21h – Cia de Teatro Primeiro Ato

17/12 – (QUARTA)

19h – Apresentação Studio de Dança Kelly Lima

19h25 – Intervalo

20h05 – Apresentação Especial de Natal Espaço da Criança com “AMIGOS DO PEITO”

20h30 - Apresentação Projeto “Magia do Natal” com cantores e escritores

*participação Ota e Idi

*participação Henrique malabarista

18/12 – (QUINTA)

19h – Apresentação Espaço Arte Milene Bertoldi

19h25 – Intervalo

20h05 – Grupo de Dança Bondori e Banda Marilia Gakudan

20h45 – Apresentação Clube do Flashback de Marília

21h30 – Apresentação de Natal “Tech Friends”

*participação Ota e Idi

19/12 – (SEXTA)

19h – Apresentação Academia Pietra Lincah

19h25 – Intervalo

20h05 – Apresentação Banda Poderoso Chefão

20/12 – (SÁBADO)

20h05 – Apresentação ÂME Dança Instituto

20h35 – Apresentação especial da banda “Vovódika – 15 anos”

*participação Ota e Idi

21/12 – (DOMINGO) – ENCERRAMENTO

19h – Apresentação Academia Studio Move

19h20 – Apresentação Cantora Alice Lourenço

19h30 – Apresentação da “Turma do Chaves”

20h – Banda e Coral “Companhia do Som”

21h – Apresentação cantor Erick Soares

21h10 – Apresentação musical cantora Eliana Jardim

*participação Ota e Idi

*participação Luna Eventos Artísticos

Fotos: Divulgação