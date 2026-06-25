Programa Passo Firme, iniciativa de promoção à saúde do idoso, terá segunda edição a partir de 18 de julho As inscrições para o programa começam no dia 1º e seguem até 3 de julho

A ação é voltada para beneficiários da Unimed com mais de 70 anos e que tenham sofrido algum episódio de queda nos últimos doze meses. Unimed Bauru/Reprodução

Em sua segunda edição, o Programa Passo Firme, iniciativa desenvolvida pelo setor de Medicina Preventiva da cooperativa e focada no fortalecimento físico e no cuidado integral de idosos com alto risco de quedas, terá inscrições abertas entre os dias 1º e 3 de julho.

Voltado aos beneficiários da cooperativa com 70 anos ou mais que tenham sofrido algum episódio de queda nos últimos 12 meses ou que apresentem dificuldades de equilíbrio ao caminhar, o programa terá início em 18 de julho e será realizado entre os meses de julho e novembro.

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Durante esse período, os participantes contarão com acompanhamento multidisciplinar, incluindo atendimentos com fisioterapia, enfermagem, nutrição e psicologia, realizadas no setor de Medicina Preventiva.

Para Jéssica Moreira, coordenadora do setor, “a implementação de um programa multidisciplinar não é apenas uma medida de saúde preventiva, mas também uma estratégia fundamental para a preservação da autonomia e da dignidade desse grupo. À medida que envelhecemos, a queda deixa de ser um evento isolado e passa a ser um evento sentinela, um sinal de alerta para o declínio funcional que, se não tratado, pode trazer sérias consequências ao organismo”.

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Inscrições

Serão oferecidas 30 vagas aos beneficiários da Unimed Bauru. Participantes da edição anterior não poderão se inscrever novamente, para permitir que novos pacientes sejam beneficiados pelo programa.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 1º e 3 de julho, pelo site da Unimed Bauru(www.unimedbauru.com.br), pelo telefone da Medicina Preventiva: (14) 3235-3317, ou pelo WhatsApp: (14) 99706-9383.