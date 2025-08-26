Record Paulista alerta população sobre a substituição das parabólicas tradicionais pelo novo modelo digital Até o final de 2025, o sinal de TV recebido pelas parabólicas tradicionais – aquelas grandes, de tela furadinha e que funcionam com tecnologia analógica – será totalmente desligado em todo o Brasil Record Paulista|Do R7 26/08/2025 - 16h05 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h05 ) twitter

Até o final de 2025, o sinal de TV recebido pelas parabólicas tradicionais – aquelas grandes, de tela furadinha e que funcionam com tecnologia analógica – será totalmente desligado em todo o Brasil.

A mudança é necessária devido à chegada do 5G, que utiliza a mesma faixa de frequência da Banda C, usada pelas antenas antigas. Essa sobreposição pode causar interferências constantes no sinal de TV ou até mesmo a interrupção completa da transmissão.

Para garantir a continuidade da programação, a solução definitiva é a substituição pela parabólica digital, que opera na Banda KU. Diferente da tecnologia anterior, a Banda KU oferece transmissão via satélite em sinal aberto, totalmente gratuito para a população, com qualidade superior de áudio e imagem.

Além da melhora no desempenho, a parabólica digital também traz vantagens práticas: é mais compacta, de fácil instalação e manutenção, tornando o processo mais acessível para as famílias.

‌



Quem tem direito ao kit gratuito?

Famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal têm direito ao kit completo da nova parabólica digital sem custo algum. Para consultar a elegibilidade, basta acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404. Caso não se enquadre nos critérios, o consumidor pode adquirir os equipamentos diretamente com um antenista de confiança.

‌



A importância da substituição antecipada

A Record Paulista reforça que a migração para a parabólica digital deve ser feita o quanto antes, evitando que o desligamento do sinal analógico em 2025 comprometa o acesso à programação. A atualização garante que o telespectador continue acompanhando gratuitamente todos os conteúdos e, em especial, a programação local da Record Paulista, que segue levando informação, entretenimento e prestação de serviços para toda a região.

Com a substituição da parabólica tradicional pelo modelo digital, a população assegura mais qualidade de transmissão, estabilidade no sinal e acesso irrestrito à programação aberta, sem interferências do 5G.