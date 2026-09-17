Rodada de Negócios reúne empresas da indústria em Bauru Encontro promovido pelo CIESP busca aproximar empresas de diferentes segmentos e ampliar oportunidades de parcerias comerciais

Empresas de diferentes setores da indústria participam da Rodada de Negócios CIESP Bauru 2026, iniciativa que busca aproximar fornecedores e compradores, estimular novos relacionamentos comerciais e ampliar as possibilidades de negócios entre empresas da região.

O encontro reúne empresas-âncoras de segmentos como indústria gráfica, metalurgia, fabricação de máquinas e equipamentos, embalagens, vidros, baterias, tintas, produtos adesivos e construção.

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Entre as empresas já confirmadas estão ACCO Brands Brasil (Tilibra), Alpack do Brasil, Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis, B5S Vidros (Startemp), Baterias Cral, Cainco Equipamentos para Panificação, Cezarino & Moya, Dexco, Kimetais, Fundimazza, G4 Máquinas e Equipamentos, Incol-Lub, Licav, Mastra, Maestria Tintas e Sistemas, Metalúrgica Rivertec, Plasútil, Polimáquinas, Embaplastik, Sorri Bauru, Tiliform, VCI Brasil e Volvo Equipamentos de Construção Latin America.

A proposta da rodada é facilitar o contato entre representantes das empresas participantes, permitindo a apresentação de produtos, serviços e demandas e a identificação de possíveis fornecedores e parceiros comerciais.

As informações sobre inscrições, empresas participantes e próximas confirmações estão disponíveis na página oficial da Rodada de Negócios do CIESP: https://rodadas.ciesp.com.br.