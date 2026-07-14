Rodeio Itu Festival aposta na diversidade musical desde a primeira edição Evento, que chega à marca de 20 anos, reúne artistas de diferentes gêneros e amplia acesso ao público com pista gratuita na abertura

Foto: Divulgação

A diversidade de estilos musicais tem se consolidado como uma das principais características dos grandes festivais no Brasil. Se antes os eventos apostavam em um único gênero para atrair o público, hoje a variedade de atrações reflete as mudanças nos hábitos de consumo de música, impulsionadas pelas plataformas de streaming.

Segundo o Pró-Música Brasil, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país, o ranking das músicas mais ouvidas de 2025 reúne artistas de diferentes estilos, como funk, forró, pagode e sertanejo. Os dois últimos, inclusive, dividiram o top 5 das faixas mais executadas, evidenciando um consumo cada vez mais plural.

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Essa tendência também está presente no Rodeio Itu Festival. Criado em 2007, o evento afirma apostar na diversidade musical desde sua primeira edição, quando incluiu no palco o cantor Jorge Aragão, um dos principais nomes do samba e do pagode, em uma programação tradicionalmente associada ao sertanejo.

Para Herculano Neto, CEO da NLN Eventos e idealizador do festival, o público busca experiências que vão além de um único estilo musical.

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“As pessoas querem viver uma experiência completa e ouvir artistas diferentes no mesmo lugar. Desde as primeiras edições buscamos construir uma programação que reúna diferentes gêneros e públicos”, afirma.

Segundo ele, a presença de artistas de outros estilos causava estranhamento nas primeiras edições, mas passou a ser vista de forma natural com a mudança no comportamento do público.

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A edição de 2026 mantém essa proposta e será realizada entre os dias 4 e 12 de setembro. A programação reúne artistas de diferentes gerações do sertanejo, como Guilherme & Santiago, João Bosco & Vinícius, Matheus & Kauan, Luan Santana, Gusttavo Lima e Zé Neto & Cristiano. O line-up também contará com o pagode do Sorriso Maroto, o piseiro de Natanzinho Lima e apresentações de Pedro Sampaio e Dennis DJ, representantes do funk e da música eletrônica.

Outra novidade será a gratuidade da pista no primeiro dia do festival. O público poderá acompanhar os shows de Sorriso Maroto e Guilherme & Santiago sem custo, iniciativa que busca ampliar o acesso ao evento.

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“Os festivais deixaram de ser um espaço para quem gosta de um único gênero musical. Hoje eles são pontos de encontro de diferentes públicos, e é justamente essa convivência entre estilos que faz parte da experiência”, conclui Herculano Neto.

Programação

4 de setembro (pista gratuita): Sorriso Maroto e Guilherme & Santiago

5 de setembro: Natanzinho Lima e Matheus & Kauan

6 de setembro (véspera de feriado): Luan Santana e Pedro Sampaio

11 de setembro: Gusttavo Lima e João Bosco & Vinícius

12 de setembro: Zé Neto & Cristiano e Dennis DJ

Os ingressos estão disponíveis em www.q2ingressos.com.br