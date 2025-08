Rodeio Itu Festival oferece mais de R$ 30 mil em prêmios nas provas dos Três Tambores O evento contará com a presença de campeãs de Barretos e Americana em dois finais de semana de competição intensa Record Paulista|Do R7 05/08/2025 - 16h26 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h37 ) twitter

Um dos momentos mais esperados da programação do Rodeio Itu Festival 2025 promete levantar poeira na arena: as tradicionais provas dos Três Tambores deverão distribuir mais de R$ 30 mil em prêmios, entre os dias 5 e 13 de setembro, com uma estrutura digna dos maiores eventos equestres do Brasil e a participação de grandes nomes da modalidade.

As disputas ocorrerão em dois finais de semana e contemplarão categorias variadas para atender desde atletas mirins até profissionais consagrados no cenário nacional. A expectativa é de atrair centenas de competidores por dia, vindos de diversos estados.

Primeiro final de semana (05 e 06 de setembro)

Sob a organização da DTS Provas Cronometradas, comandada por Daniel Thomazella, a programação começará na sexta-feira (05/09), com as classificatórias das categorias Mirim e Aberta, cujas finais acontecerão à noite, na arena principal do rodeio. No sábado (06/09), o destaque será a categoria Feminino, que terá exclusividade na pista, com classificatórias durante o dia e final também à noite.

“Nós esperamos cerca de 200 competidores por dia e a premiação será proporcional ao número de inscritos, podendo ultrapassar R$ 15 mil só na sexta-feira e mais de R$ 10 mil no sábado, tudo em dinheiro”, explica Thomazella. A pista será preparada por Evandro Guerra, nome reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência em pisos para provas de velocidade. Entre os competidores já confirmados, estão Ana Laura Savini, atual campeã do Rodeio Itu e vencedora em Barretos e Americana, além de Keila Mendonça, campeã do Rodeio de Americana 2025.

As inscrições para o primeiro final de semana já estão abertas e vão até 02 de setembro, devendo ser feitas pelo SGP Sistema.

Segundo final de semana (12 e 13 de setembro)

Já no segundo final de semana, as provas ficarão por conta da Graziella Agnes Assessoria em Eventos Cronometrados, sob o comando da própria Graziella Agnes, referência nacional em Três Tambores e na organização de provas cronometradas, além de ex-presidente da Associação Nacional dos Três Tambores (ANTT).

Com categorias como Kids, Mirim, Jovem, Feminino e Aberta, a proposta é atender a um público amplo, bem como fomentar e valorizar a força da modalidade na região. “Nós entregaremos um evento de alto nível, com adrenalina, velocidade e alta performance dos competidores, além de uma arena preparada com rastelo ACJ, um dos melhores profissionais em preparo de arena esportiva e uma premiação especial”, afirma Graziella.

A premiação em dinheiro contará com diárias para os melhores tempos de prova e o valor total poderá superar a casa dos R$ 17 mil, devendo atrair os melhores conjuntos do Brasil.

As inscrições para o segundo final de semana ocorrerão entre 21 de agosto e 8 de setembro pelo SGP Sistema.

Valorização do esporte equestre

Com estrutura de ponta, visibilidade nacional e presença de competidores de elite, as provas de Três Tambores no Rodeio Itu Festival 2025 reforçam o papel do evento no fomento ao esporte equestre. “Participar deste rodeio é sinônimo de reconhecimento e dedicação à modalidade”, resume Daniel Thomazella.

Programação musical

05.09 (sexta-feira): Ana Castela e Alok

06.09 (sábado, véspera de feriado nacional): Luan Santana e Zé Neto & Cristiano

12.09 (sexta-feira): Bruno & Marrone e Thiaguinho

13.09 (sábado): Jorge & Mateus e Guilherme & Benuto

Serviço

Site: www.rodeioitu.com.br

Redes sociais: @rodeioitu (TikTok, Instagram, Facebook e YouTube)

Contato: (11) 2429-1414 ou (11) 98163-4820 (WhatsApp)