Rodeio Itu Festival terá ônibus especial para o público durante cinco dias de evento Linha 56 – Arena Itu terá cinco horários de saída do Terminal Cidade Nova e fará o trajeto direto até o recinto da festa, que acontece nos dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro

Foto: Divulgação Mov Itu

O público que for ao Rodeio Itu Festival 2026 terá uma linha de ônibus especial para facilitar o deslocamento até o evento. A linha 56 – Arena Itu, operada pela MoV Itu, terá saídas do Terminal Cidade Nova durante os cinco dias da festa, que neste ano celebra 20 anos.

Os ônibus sairão do terminal com destino direto à Arena Itu nos horários das 20h, 21h, 22h, 23h e meia-noite.

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Para o retorno, após o encerramento dos shows, serão disponibilizados três veículos conforme a demanda de passageiros. Dois ônibus seguirão em direção ao Centro de Itu e um terá como destino a região do Pirapitingui.

Programação

O Rodeio Itu Festival 2026 reúne atrações de diferentes estilos musicais. Entre os nomes confirmados estão Sorriso Maroto, Guilherme & Santiago, Natanzinho Lima, Matheus & Kauan, Luan Santana, Pedro Sampaio, Gusttavo Lima, João Bosco & Vinícius, Zé Neto & Cristiano e Dennis DJ.

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No primeiro dia do evento, em 4 de setembro, a entrada na pista será gratuita. A programação terá shows de Sorriso Maroto e Guilherme & Santiago.

Confira as atrações:

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4 de setembro: Sorriso Maroto + Guilherme & Santiago — pista gratuita

Sorriso Maroto + Guilherme & Santiago — pista gratuita 5 de setembro: Natanzinho Lima + Matheus & Kauan

Natanzinho Lima + Matheus & Kauan 6 de setembro: Luan Santana + Pedro Sampaio

Luan Santana + Pedro Sampaio 11 de setembro: Gusttavo Lima + João Bosco & Vinícius

Gusttavo Lima + João Bosco & Vinícius 12 de setembro: Zé Neto & Cristiano + Dennis DJ

Os ingressos para os demais dias e setores podem ser adquiridos pelas plataformas Q2 Ingressos e Balada App.

A Arena Itu fica no quilômetro 18 da Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia (SP-75), em Itu.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial do evento: www.rodeioitu.com.br.