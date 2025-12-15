Santa Casa de Marília realiza 34 cirurgias no Mutirão dos Filantrópicos A ação teve como objetivo reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos

A Santa Casa de Marília realizou 34 cirurgias, nos dias 13 e 14 de dezembro, durante o Mutirão dos Filantrópicos, promovido em parceria com a CMB (Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos) e o Programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal.

A ação teve como objetivo reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos e ampliar o acesso da população aos serviços da atenção especializada.

Foram realizados 20 procedimentos oftalmológicos para correção de catarata, em parceria com o IOM (Instituto de Olhos de Marília) e 14 cirurgias ortopédicas, com implantações de próteses de joelho e de quadril. Os atendimentos foram voltados a pacientes que já estavam cadastrados no sistema de regulação e aguardavam pelas intervenções.

A paciente Nilcelen Aparecida Perissinato Naleati disse que ficou emocionada ao ser chamada para a cirurgia ortopédica no Mutirão dos Filantrópicos.

“Esperei por muito tempo e, quando recebi a ligação da Santa Casa, foi uma alegria imensa. A equipe me acolheu muito bem e o atendimento foi excelente. Só tenho gratidão por esse momento tão esperado que vai melhorar muito a minha qualidade de vida, poder andar melhor, brincar com a neta”.

O superintendente da Santa Casa de Marília, Márcio Mielo, destacou a importância da iniciativa.

“Foram dois dias extremamente importantes para a Saúde no Brasil e a Santa Casa de Marília está inserida nesta parceria liderada pela CMB, possibilitando o acesso aos especialistas no País. A participação no mutirão reforça nosso compromisso com a saúde pública, contribuindo para acelerar o atendimento a pacientes que muitas vezes aguardam por meses ou anos. Foi muito rápido, mas graças ao apoio do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde e do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) conseguimos obter êxito e ajudar no Mutirão dos Filantrópicos. É uma ação que envolve planejamento, dedicação das equipes e, acima de tudo, foco no bem-estar da população”.