Santa Cruz do Rio Pardo se prepara para a 30ª Festa do Peão de Boiadeiro Evento começa nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro, com show de Zezé Di Camargo.

Santa Cruz do Rio Pardo já vive o clima da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro, considerada a maior edição de sua história e um dos eventos mais aguardados do calendário turístico do município. A festa reúne emoção, entretenimento e a valorização das tradições sertanejas, consolidando-se como referência regional.

A programação inclui montarias em touros, rodeio profissional, shows musicais, praça de alimentação e diversas atrações pensadas para toda a família. O rodeio profissional integra o Circuito Rancho Primavera, garantindo alto nível técnico e grandes disputas na arena.

‌



A abertura oficial acontece nesta sexta-feira, 16 de janeiro, com o início do rodeio profissional e show de Zezé Di Camargo.

No sábado (17/01), o público confere os shows de Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo.

‌



No domingo (18/01), a atração principal será Luan Santana.

Encerrando a programação, na segunda-feira (19/01), sobem ao palco Ícaro & Gilmar.

‌



A expectativa é de que o evento atraia milhares de visitantes de toda a região, impulsionando o comércio local, gerando empregos temporários e fortalecendo o turismo no município.

A 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Santa Cruz do Rio Pardo é realizada em parceria com a Marrero Rodeio e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, que reconhece a importância do evento para a valorização cultural, o fomento ao turismo e o fortalecimento da economia local.