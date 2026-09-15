São Roque alcança melhor resultado de sua história no Ranking de Competitividade dos Municípios Município ficou em 92º lugar entre 423 cidades avaliadas e aparece na 40ª posição entre os municípios paulistas

Foto: Divulgação/Prefeitura de São Roque

São Roque alcançou, em 2026, a melhor colocação de sua história no Ranking de Competitividade dos Municípios, estudo anual elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade ficou na 92ª posição entre os 423 municípios avaliados em todo o país.

O resultado representa uma evolução em relação aos anos anteriores. Em 2020, São Roque ocupava a 211ª colocação entre 408 cidades analisadas.

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O ranking avalia a capacidade de gestão e o ambiente de negócios dos municípios a partir de 13 pilares e 65 áreas de atuação, considerando indicadores relacionados a diferentes aspectos da administração pública e da qualidade de vida da população.

Em 2026, a dimensão Sociedade foi o principal destaque de São Roque. O município obteve nota 66,32 e ficou na 82ª colocação nacional nesse quesito, que representa 42,4% do peso total do ranking e reúne indicadores relacionados a áreas como saúde, educação e segurança.

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“É um resultado extremamente importante para nossa cidade, pois mostra, através de um estudo sério e de âmbito nacional, que avalia 13 pilares e 65 áreas de atuação, que as políticas que temos implementado em diversos campos têm impactado verdadeiramente a vida do nosso povo, seja na qualidade da saúde, geração de empregos, entre outros. Seguimos trabalhando e buscando cada vez mais avanços para São Roque”, afirmou o prefeito Guto Issa.

Entre os municípios do estado de São Paulo, São Roque aparece na 40ª posição. A cidade também ficou à frente de municípios com características semelhantes e populações maiores, como Votorantim e Salto, além de Avaré, que também possui o título de estância turística.

Segundo os dados do levantamento, a evolução registrada nos últimos anos coloca São Roque em uma trajetória de crescimento no ranking. A expectativa da administração municipal é avançar ainda mais nas próximas edições e ampliar a posição da cidade entre os municípios mais competitivos do país.