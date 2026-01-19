São Roque é eleita o Melhor Destino Turístico Gastronômico no Prêmio Top Destinos Turísticos 2025
Neste ano, mais de 130 municípios disputaram a premiação em diversas categorias
São Roque foi eleita o Melhor Destino Turístico Gastronômico no Prêmio Top Destinos Turísticos 2025, uma das mais importantes premiações do setor no Estado de São Paulo. O anúncio dos vencedores ocorreu na noite desta sexta-feira, 16 de janeiro, durante cerimônia realizada no Hotel Terras Altas, em Itapecerica da Serra. Neste ano, mais de 130 municípios disputaram a premiação em diversas categorias.
“Este é um prêmio de quem cozinha, produz, atende, serve, administra, faz vinho e ajuda a tornar nossa cidade essa referência para todo o Estado. São Roque vem cada vez mais se destacando no campo do turismo, e este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito Guto Issa.
Este é o terceiro ano consecutivo em que São Roque é agraciada no Prêmio Top Destinos Turísticos, reforçando a consolidação do município como referência no setor. Em 2022, a cidade conquistou o primeiro lugar na categoria Turismo Gastronômico; em 2023, foi novamente campeã na categoria Turismo de Compras; e agora, em 2025, volta ao topo como o melhor roteiro gastronômico, evidenciando a evolução e a força do turismo local.
A escolha dos vencedores ocorreu por meio de votação popular on-line aliada à avaliação técnica, conduzida por especialistas de diferentes segmentos do mercado turístico. Além do prêmio conquistado, São Roque também foi finalista na categoria Turismo de Compras, reforçando sua diversidade de atrativos.
“São Roque é uma terra de muitos sabores, com uma das gastronomias mais variadas do Estado. Receber este prêmio demonstra o carinho das pessoas pela cidade e o reconhecimento técnico do trabalho desenvolvido pelos empreendimentos que acolhem moradores e turistas com atenção e qualidade. Agradeço à organização do prêmio e a todos que votaram”, destacou o prefeito.
O Prêmio Top Destinos Turísticos é uma realização conjunta da ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e do SKÅL, com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, e tem como objetivo valorizar e incentivar o desenvolvimento do turismo nos municípios paulistas.