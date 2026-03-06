São Roque inicia consultas oftalmológicas na rede municipal É a primeira vez que a rede municipal oferece esse tipo de consulta de forma permanente

A Prefeitura de São Roque iniciou nesta semana a realização de consultas oftalmológicas na rede municipal de saúde, um avanço inédito na história do município e que amplia de forma significativa o acesso da população a atendimento especializado.

É a primeira vez que a rede municipal oferece esse tipo de consulta de forma permanente. Ao todo, serão disponibilizadas 4.500 consultas oftalmológicas por ano, garantindo acesso contínuo e organizado à especialidade dentro do próprio município.

A ação integra o Programa Mais Saúde Para Todos e leva à saúde pública um atendimento com padrão semelhante ao da rede particular.

Até então, como ocorre na maioria das cidades do Estado, os atendimentos oftalmológicos eram realizados por meio de mutirões pontuais ou por encaminhamentos para municípios de referência do SUS, como Sorocaba. Agora, essa realidade muda, com a oferta direta do serviço na rede municipal.

As consultas contemplarão diversos atendimentos clínicos, como check-ups de glaucoma, mapeamento de retina, entre outros procedimentos. Ainda neste mês, também terão início os exames especializados da área, com acesso a mais de 10 tipos diferentes, incluindo Tomografia de Coerência Óptica (OCT), retinografia e ultrassonografia ocular.

Os atendimentos serão realizados nos Centros de Especialidades do Centro e de Maylasky. A iniciativa faz parte do conjunto de ações e mutirões de saúde iniciados em 2025, quando o município promoveu seis grandes mobilizações ao longo do ano.

A ampliação dos serviços oftalmológicos representa uma redução significativa nas filas de espera e um avanço importante na qualidade de vida da população, fortalecendo São Roque como referência regional em investimentos na saúde pública.