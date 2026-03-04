São Roque realiza 1º Festival de Viola Caipira, evento do circuito caipira do Estado Shows gratuitos visam valorizar a música raiz e as tradições do interior paulista

Entre os dias 6 e 8 de março, São Roque vai receber o 1º Festival de Viola Caipira. O evento é voltado à valorização da música raiz e das tradições culturais do interior paulista. A programação acontece no CECT Brasital, com entrada gratuita e atividades das 12h às 23h.

Durante os três dias, o público poderá acompanhar apresentações musicais, concurso de violeiros, feira de artesanato, espaço gastronômico com a tradicional Queima do Alho e atividades voltadas para as famílias, incluindo espaço infantil.

Entre os destaques da programação estão as disputas do concurso de violeiros que acontecem no sábado e domingo. No primeiro dia, sábado (7 de março), os adultos concorrem a premiação em dinheiro para apresentações solo e em dupla. Já no domingo (8), crianças e jovens participam da categoria mirim, incentivando a continuidade da tradição da viola caipira entre novas gerações.

“O festival busca reconectar as pessoas com uma herança cultural transmitida por gerações, unindo música, gastronomia e convivência familiar em um mesmo espaço” (Cristiano Pedro, organizador)

O evento será dividido em dois espaços musicais: o Palco Sertanejo recebe apresentações ao longo da tarde, e o Palco Inezita Barroso concentra os shows principais à noite.

O palco homenageia Inezita Barroso, referência nacional na preservação da música caipira, falecida em 8 de março, data que simboliza seu legado na defesa da cultura popular brasileira.

O evento, inédito no município, surge com a proposta de fortalecer a cultura caipira, incentivar novos talentos da viola e proporcionar ao público uma imersão nas manifestações tradicionais que compõem a formação cultural brasileira.