Sebrae-SP lança programa para impulsionar economia de oito cidades da Cuesta Paulista Iniciativa reúne lideranças de Botucatu e região para construir uma agenda conjunta de desenvolvimento econômico, empreendedorismo e fortalecimento dos pequenos negócios

Foto: Divulgação

Cerca de 250 pessoas participaram do lançamento de um programa voltado ao desenvolvimento econômico de Botucatu e de outros sete municípios da Cuesta Paulista. A iniciativa é do Sebrae-SP, em parceria com representantes do poder público, da sociedade civil, de universidades e do setor produtivo.

O evento foi realizado no Parque Tecnológico de Botucatu e apresentou o programa Territórios Empreendedores, considerado o maior programa de políticas públicas do Sebrae. A proposta é identificar os principais desafios e potencialidades de cada região e, a partir desse diagnóstico, construir uma agenda de ações para estimular o empreendedorismo, aumentar a competitividade dos pequenos negócios e promover o desenvolvimento econômico e social.

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A partir de 2027, o programa envolverá oito municípios da Cuesta Paulista: Botucatu, São Manuel, Pratânia, Pardinho, Itatinga, Bofete, Anhembi e Avaré.

A iniciativa pretende fortalecer a identidade regional e desenvolver as principais vocações econômicas das cidades, com destaque para o turismo, o agronegócio e o ecossistema de inovação.

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Programa busca integrar diferentes setores

Um dos principais objetivos do Territórios Empreendedores é aproximar representantes de diferentes setores para construir soluções conjuntas. A proposta envolve empresários, empreendedores, produtores rurais, universidades, entidades de classe, representantes do poder público e organizações do terceiro setor.

Segundo o gerente regional do Sebrae-SP em Botucatu, Eduardo Nascimento, a participação de diferentes setores é fundamental para identificar oportunidades e desenvolver ações que atendam às necessidades dos municípios.

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“O programa é construído por uma rede de atores que conhecem a realidade da região e que podem contribuir com diferentes perspectivas. Cada participante traz sua experiência e seus conhecimentos para lidar com os desafios e as oportunidades do território”, explica.

Diagnóstico vai orientar ações na região

Durante o lançamento, o consultor do Sebrae-SP Junio Correia da Silva apresentou a metodologia do programa e exemplos de resultados alcançados em outras localidades.

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Na sequência, Kurth Thon, da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae-SP, apresentou um mapeamento específico da Cuesta Paulista. O levantamento reúne informações sobre as características, os desafios e as potencialidades dos oito municípios e servirá de base para a construção de uma agenda regional de desenvolvimento.

Os participantes também puderam indicar lideranças que poderão integrar os grupos de trabalho responsáveis por discutir e executar as ações do programa.

Outro momento do encontro foi a entrega simbólica do Relatório de Mapeamento e Diagnóstico da Cuesta Paulista pelo comitê orquestrador do Territórios Empreendedores. Formado por representantes de diferentes instituições da região, o grupo atua na mobilização de parceiros e recursos para viabilizar a iniciativa.

Programa terá etapas até 2028

O trabalho começou ainda em 2026, com a realização de pesquisas junto à comunidade e aos empreendedores para identificar os principais desafios e as oportunidades de desenvolvimento da região.

Com o lançamento, o programa inicia uma nova fase, voltada ao engajamento e à capacitação de lideranças e instituições locais. Especialistas do Sebrae-SP vão avaliar as indicações feitas durante o evento e selecionar os participantes que irão coordenar os grupos de trabalho.

Na etapa seguinte, serão desenvolvidos projetos colaborativos de acordo com as vocações econômicas e os setores prioritários definidos pelas lideranças.

A expectativa é que o programa seja concluído até o final de 2028, com ações voltadas ao fortalecimento da economia, do empreendedorismo e dos pequenos negócios nos oito municípios participantes.