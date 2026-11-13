Sebrae-SP lança programa para impulsionar o desenvolvimento econômico de Botucatu e região Iniciativa reúne oito municípios e representantes de diferentes setores para identificar potencialidades regionais e fortalecer pequenos negócios

O Sebrae-SP lança, no dia 17 de novembro, o programa Territórios Empreendedores, voltado ao desenvolvimento econômico e social de Botucatu e região. O evento será realizado no Parque Tecnológico de Botucatu, com recepção a partir das 18h30 e cerimônia de lançamento às 19h.

A iniciativa pretende reunir lideranças, representantes do poder público, universidades, entidades de classe, empreendedores e integrantes da sociedade civil para identificar os principais desafios e potencialidades da região. A proposta é construir, de forma conjunta, uma agenda de ações que estimule o empreendedorismo, aumente a competitividade dos pequenos negócios e contribua para o desenvolvimento dos municípios.

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Na região de Botucatu, o programa envolverá oito cidades: Botucatu, São Manuel, Pratânia, Pardinho, Itatinga, Bofete, Anhembi e Avaré. Entre as áreas consideradas estratégicas estão o turismo, o agronegócio e o ecossistema de inovação.

O trabalho será baseado na integração entre diferentes setores da sociedade, com o objetivo de fortalecer a identidade regional, valorizar as vocações econômicas de cada município e estimular parcerias para a realização de projetos e ações de interesse coletivo.

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Durante o encontro de lançamento, os participantes terão a oportunidade de discutir os desafios e as oportunidades da região, mapear lideranças e conhecer experiências de outras localidades que já adotaram a metodologia do programa.

Segundo o gerente regional do Sebrae-SP em Botucatu, a participação de diferentes setores é fundamental para construir propostas alinhadas à realidade dos municípios.

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“O programa é construído por uma rede de atores que conhecem a realidade da região e que podem contribuir com diferentes perspectivas. Cada participante traz sua experiência e seus conhecimentos para lidar com os desafios e as oportunidades do território. Acredito que essa diversidade permite construir, de forma conjunta, uma agenda de ações condizentes para os municípios e assim contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região”, explica.

Serviço

Lançamento do programa Territórios Empreendedores