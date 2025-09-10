Segundo fim de semana do Rodeio Itu Festival terá um dos últimos shows de Jorge & Mateus antes da pausa na carreira
O evento continuará nos dias 12 e 13 de setembro, na Arena Itu, a cerca de 80 km de São Paulo
O Rodeio Itu Festival seguirá nos dias 12 e 13 de setembro, na Arena Itu, a cerca de 80 km de São Paulo, com um dos últimos shows de Jorge & Mateus antes da pausa na carreira. Além da dupla, outros grandes nomes também subirão ao palco, como Bruno & Marrone, Thiaguinho e Guilherme & Benuto.
A edição de 2025 traz inovações para intensificar a experiência do público. Um dos destaques é o aumento dos painéis de LED, com impressionantes 617 metros dos equipamentos, criando um espetáculo visual ainda mais marcante. Além disso, a arena tem novidades no palco e nos setores, que incluem opções como Backstage (open bar, open food e acesso exclusivo), Prime, Corporativo e Único, cada qual com propostas diferenciadas.
O festival ainda oferece praça de alimentação variada, brinquedos, provas dos Três Tambores e os animados afters do setor Único, reunindo grandes nomes da música nacional.
Em 2025, o Rodeio Itu Festival também reforça o seu compromisso social com a iniciativa do “Ingresso Solidário”: ao levar 1 kg de alimento não perecível, o público garantirá desconto no valor do convite individual. As doações serão destinadas a instituições assistenciais da região.
Balanço do 1º fim de semana
No final de semana passado, outros grandes nomes se apresentaram para um público recorde, como Ana Castela, Alok, Luan Santana e Zé Neto & Cristiano.
Outro destaque dos primeiros dois dias de shows foi o Estrelitu, que chamou a atenção do público por onde passou. A versão em pelúcia do mascote, inclusive, é vendida durante a festa.
“O Estrelitu nasceu para simbolizar a energia e a alegria que nós queremos transmitir no Rodeio Itu. Ver crianças, jovens e até adultos interagindo com ele e levando a pelúcia para casa mostra que conseguimos criar um personagem que já faz parte da identidade do festival”, comenta Herculano Neto, CEO da NLN Eventos e idealizador da festa.
Os ingressos para esta segunda etapa do Rodeio Itu Festival 2025 ainda estão disponíveis.
Programação
12.09 (sexta-feira): Bruno & Marrone e Thiaguinho
13.09 (sábado): Jorge & Mateus e Guilherme & Benuto
Serviço
Site: www.rodeioitu.com.br
Redes sociais: @rodeioitu (TikTok, Instagram, Facebook e YouTube)
Contato: (11) 2429-1414 ou (11) 98163-4820 (WhatsApp)