Sirlange Manga e Faby Leite promovem evento sobre empreendedorismo digital feminino em Sorocaba Empresárias compartilharão estratégias para mulheres que desejam fortalecer sua presença na internet e impulsionar seus negócios

Divulgação

A empresária e primeira-dama de Sorocaba, Sirlange Manga, e a empreendedora Faby Leite promovem, no próximo dia 13 de junho, o brunch “Quem quer vender precisa aparecer na internet”. O encontro será realizado no espaço Evolução Eduzz, no Parque Campolim, em Sorocaba, das 8h30 às 12h.

Voltado para mulheres empreendedoras, o evento tem como objetivo compartilhar conhecimentos e estratégias sobre posicionamento digital, identidade de marca e presença nas redes sociais, fatores considerados essenciais para quem deseja ampliar a visibilidade e o alcance de seus negócios.

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Durante a imersão, Sirlange e Faby vão abordar temas relacionados à construção da imagem profissional na internet e à comunicação com o público, mostrando como a autenticidade pode contribuir para o crescimento das empresas.

“Será um encontro exclusivo e transformador para mulheres empresárias de Sorocaba e toda a região. Vamos dividir com as participantes, com clareza, a essência delas e como isso pode ajudá-las nos seus negócios”, destaca Sirlange.

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As organizadoras informam que as vagas são limitadas e os ingressos já estão disponíveis para compra online.

Serviço

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Evento: Quem quer vender precisa aparecer na internet

Data: 13 de junho

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Horário: das 8h30 às 12h

Local: Espaço Evolução Eduzz – Rua Augusto Lippel, 456, Parque Campolim, Sorocaba (SP)

Ingressos: disponíveis online no site Blinket: https://evento.blinket.com.br/a1c9a50a-a23e-4a05-9a9a-c5d433410cb9.

Realização: Sirlange Manga e Faby Leite

Vagas limitadas