Sorocaba inaugura academia outdoor É um novo modelo disponível na cidade para quem quer ter a saúde em dia

Sorocaba ganhou mais uma opção para quem quer ter a saúde em dia: academia outdoor. É um novo modelo de academia ao ar livre para pessoas que têm como objetivo ter uma saúde plena. O dispositivo está disponível no Parque do Paço, ao lado da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista.

Diferentemente das academias públicas comuns, a academia outdoor é anti-vandalismo, anti-ferrugem, prática para o uso diário de pessoas de todas às faixas etárias que podem inclusive controlar o peso através de um simples movimento.

‌



No total, foram instalados cinco equipamentos: Barra Fixa, Agachamento, Estação Core, Remo e Supino Inclinado. Para isso, a Serpo preparou o espaço, com concreto e iluminação pública.

Um qrcode está fixado em cada instrumento onde as pessoas poderão acessar passo a passo os movimentos corretos dos exercícios.

‌



Dispositivo já está disponível, no Parque do Paço

Ela foi idealizada pelo fisiculturista e deputado estadual Felipe Franco, tendo como embaixador do esporte em Sorocaba o vereador Cristiano Passos.

“É uma honra estar aqui e trazer essa importante iniciativa para Sorocaba. Um projeto saudável que vai trazer melhorias para a cidade. Quero agradecer a FreeFitness, que acreditou em nosso projeto. A ideia é massificar para outras cidades da região, como um incentivo à promoção da atividade física, impactando quem não tem acesso a uma academia, com aparelhos pensados e projetados para isso. Estou muito feliz”, afirmou o deputado estadual.