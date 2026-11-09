Sorocaba terá eventos voltados ao empreendedorismo feminino em novembro Região tem mais de 108 mil mulheres à frente de negócios registrados; programação inclui encontros sobre gestão, planejamento e oportunidades de mercado

Foto: Divulgação

Mais de 108 mil mulheres estão à frente de negócios registrados em Sorocaba e região. Elas representam 45,4% dos 239.180 empreendedores dos 28 municípios atendidos pelo Escritório Regional do Sebrae-SP. Em Sorocaba, são 42.513 mulheres entre os 91.762 empreendedores registrados, o equivalente a 46,3% do total.

Os dados, baseados em informações do Portal do Empreendedor e atualizados em 31 de outubro de 2026, mostram a participação feminina na economia regional. Apesar da presença expressiva, mulheres que comandam os próprios negócios ainda enfrentam desafios relacionados à gestão, ao acesso ao mercado e à ampliação das atividades.

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Em novembro, duas iniciativas programadas em Sorocaba vão reunir empreendedoras para discutir esses temas, compartilhar experiências e participar de atividades de capacitação e networking.

O primeiro encontro será o Impulsiona Mulher, marcado para quarta-feira (11), das 9h às 17h, na Unifacens. A programação prevê palestras, talk-shows, rodada de negócios, consultorias gratuitas, loja colaborativa e apresentações culturais.

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O evento é organizado pela Rede Impulsiona Mulher, que reúne diferentes instituições e grupos ligados ao empreendedorismo feminino em Sorocaba, entre eles Sebrae Delas, Secretaria da Mulher, Acso Mulher, Mulheres do Brasil, Rede Mulher Empreendedora e Unifacens.

A proposta é discutir os desafios de quem já empreende e apresentar caminhos para mulheres que desejam iniciar um negócio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, por meio do site Sympla.

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Segundo encontro será no dia 24

No dia 24 de novembro, às 8h30, será realizado o encontro Todos por Elas, iniciativa que acontece simultaneamente nos escritórios regionais do Sebrae-SP em todo o estado.

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Em Sorocaba, a programação inclui palestra sobre planejamento e Vision Board, talk-show, loja colaborativa e apresentação das ações previstas pelo Sebrae Delas para 2027.

O encontro pretende abordar a definição de metas e o planejamento dos negócios para o próximo ano. As interessadas podem se inscrever por meio de formulário online.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Karen Ajala, o crescimento da participação feminina no empreendedorismo precisa ser acompanhado de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento das empresas.

“Os números mostram a relevância das mulheres na composição do ambiente empreendedor da nossa região, mas também nos convidam a olhar para o próximo passo: como fazer com que esses negócios avancem, ganhem competitividade e conquistem novos mercados”, afirma.

SERVIÇO

Impulsiona Mulher

Data: 11 de novembro (quarta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: Unifacens

Endereço: Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 1425, Jardim Constantino Matucci, Sorocaba.

Inscrições: Sympla

Todos por Elas