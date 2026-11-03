Tiro Montado avança no Brasil com apoio de entidades e empresas do setor Visita à CBC e articulações com a ABQM marcam nova etapa para a implantação da modalidade equestre, que combina habilidade na equitação, velocidade e precisão.

Foto: Divulgação

A implantação do Tiro Montado no Brasil avançou mais uma etapa com uma visita técnica à Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), em Ribeirão Pires (SP). O encontro reuniu representantes da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), do Haras NSG, da Associação Nacional do Rifle (ANR) e do Clube de Tiro Redneck para discutir parcerias, segurança e a organização da modalidade no país.

A comitiva foi recebida por Rafael Betarello, gerente da CBC, que acompanhou a visita às instalações da empresa. Durante o encontro, os participantes conheceram a estrutura tecnológica e os processos industriais da companhia.

A visita também teve como objetivo fortalecer o relacionamento com a fabricante, que já contribuiu com o projeto por meio do fornecimento de 5 mil munições especiais destinadas ao desenvolvimento do Tiro Montado no Brasil.

Participaram do encontro a presidente da ABQM, Mônica Regina Ribeiro de Castro Cunha, e o superintendente-geral da entidade, Gabriel Bernardi Rocha; o gerente do Haras NSG, Peterson Borrowiski; além de André Teixeira e Rafael Zampaulo, representantes da ANR e do Clube de Tiro Redneck.

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Modalidade equestre tem tradição nos Estados Unidos

Conhecido internacionalmente como Cowboy Mounted Shooting, o Tiro Montado é uma modalidade esportiva consolidada nos Estados Unidos. A prática combina equitação, velocidade, precisão e controle do cavalo.

Nas competições, os participantes percorrem um trajeto previamente definido, com alvos representados por balões. O desempenho é avaliado pelo tempo de execução, com acréscimo de penalidades previstas no regulamento para alvos não atingidos e eventuais infrações.

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No Brasil, a implantação da modalidade é conduzida por representantes da ANR, do Clube de Tiro Redneck e do Haras NSG, que trabalham para estabelecer uma estrutura esportiva organizada e segura.

Um dos principais avanços é a construção de uma pista específica para a prática no Clube de Tiro Redneck. Segundo os organizadores, a estrutura é a primeira do país dedicada ao Tiro Montado.

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O projeto também conta com o apoio da Taurus. O presidente da empresa, Salesio Nuhs, manifestou disposição para oferecer condições comerciais diferenciadas na aquisição dos equipamentos utilizados na modalidade.

Representante brasileiro recebe certificação internacional

A capacitação técnica é outra frente de desenvolvimento do esporte no país.

Márcio Antonelli, integrante da diretoria da ANR, competidor e criador de cavalos Quarto de Milha, esteve no Texas, nos Estados Unidos, para participar de um curso relacionado ao Tiro Montado.

Durante a atividade, Antonelli recebeu uma certificação da Cowboy Mounted Shooting Association (CMSA), entidade norte-americana de referência na organização da modalidade.

A certificação foi entregue em uma atividade que contou com a participação do presidente da CMSA, Mitchell Kramer, e de Kenda Lenseigne, hexacampeã mundial de Cowboy Mounted Shooting.

O documento já chegou ao Brasil e representa mais uma etapa do processo de transferência de conhecimento e aproximação com os padrões internacionais. Também estão em andamento tratativas para estabelecer uma vinculação institucional com a CMSA.

Projeto prevê criação de associação nacional

Após a visita técnica, os representantes participaram de uma reunião na CBC para discutir os próximos passos da implantação do esporte.

Entre os encaminhamentos está a criação de uma associação nacional de Tiro Montado, com vinculação institucional à ABQM. A proposta é estabelecer uma entidade representativa para reunir praticantes, criadores, competidores, clubes e demais interessados no desenvolvimento da modalidade.

A associação deverá contribuir para a organização de atividades, a formação de novos participantes e a realização de futuras competições.

A comissão responsável pela implantação do Tiro Montado, formada por Peterson Borrowiski, André Teixeira e Rafael Zampaulo, agradeceu à presidente da ABQM, Mônica Cunha, e ao superintendente-geral, Gabriel Bernardi Rocha, pela receptividade e pelo interesse em colaborar com a estruturação do esporte no Brasil.

O processo de formalização da entidade será acompanhado pelos envolvidos, respeitando os procedimentos institucionais necessários.

Segurança é prioridade na implantação do esporte

A implantação do Tiro Montado no Brasil tem como premissa o desenvolvimento responsável da atividade, com atenção à segurança dos competidores, dos animais e de todos os envolvidos.

Os organizadores buscam diálogo com órgãos competentes, incluindo a Polícia Federal e o Exército Brasileiro, para que a modalidade seja desenvolvida de acordo com a legislação vigente e os requisitos de segurança aplicáveis.

A aproximação com empresas como CBC e Taurus também é apontada como uma etapa importante para a construção de uma base técnica e institucional para o esporte.

Apresentação da modalidade está entre os próximos passos

Com o avanço das articulações, os próximos passos incluem a formalização da associação nacional, o fortalecimento das parcerias institucionais e a divulgação oficial do Tiro Montado no Brasil.

Também estão previstas atividades de apresentação da modalidade no Clube de Tiro Redneck. A iniciativa deverá convidar competidores de outras modalidades equestres para conhecer a pista e a dinâmica esportiva, além de participar de experiências introdutórias, conforme os requisitos legais e de segurança.

A expectativa dos organizadores é ampliar gradualmente o conhecimento sobre o Tiro Montado e criar condições para sua consolidação no cenário equestre nacional.

A Agência Jequitibá Comunicação Estratégica é responsável pela assessoria de comunicação do projeto, atuando na divulgação institucional e no relacionamento com a imprensa.

A iniciativa reúne entidades representativas, empresas do setor e profissionais ligados ao universo equestre em uma nova etapa de desenvolvimento do Tiro Montado no Brasil, com foco na organização, na segurança e na expansão da modalidade.