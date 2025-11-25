Um jornalista falante: monólogo celebra 30 anos de carreira
Evento vai ser nesta quarta-feira (26) no Teatro Municipal, com entrada gratuita
Três décadas de profissão merecem ser celebradas – e divididas com o público. O jornalista, compositor e músico autodidata Nélson Itaberá sobe ao palco do Teatro Municipal, às 20h da próxima quarta-feira (26), para apresentar o espetáculo “Um jornalista falante”, um monólogo musical que revisita sua trajetória no jornalismo investigativo e provoca reflexões sobre os desafios da profissão e sobre Bauru. A entrada é gratuita, com sugestão de doação de 1 litro de leite para ação assistencial.
Nélson Itaberá, integrante da primeira turma de Jornalismo da Unesp/Bauru (1992), coleciona 27 anos de atuação no Jornal da Cidade, além de trabalhos como âncora na TV Câmara Bauru e produtor de programas na Rádio Câmara que conectam música, literatura e análise social.
No espetáculo, o jornalista compartilha bastidores de grandes reportagens, dilemas da produção de notícias em meio à avalanche de fake news e histórias marcantes da política bauruense. O talk show contará com participação de músicos conceituados da cidade, mesclando informação, arte e reflexão.
Paralelamente ao trabalho jornalístico, Itaberá construiu sólida carreira artística: é autor de cinco álbuns independentes, bicampeão de samba-enredo no Sambódromo de Bauru e produtor de três documentários sobre identidade regional, comportamento social e prosódia — estudo que relaciona sílabas e notas musicais.
Não é necessário retirar ingressos. As doações serão destinadas ao grupo De grão em grão. O evento conta com o apoio do escritório Bauru do Grupo Euro 17, Tilibra, Indel Bauru, K Viagens Bauru e Terra Rossa.
A apresentação também marca os cinco anos de fundação do site Contraponto.Digital, idealizado e dirigido por Itaberá. Recentemente, a Câmara de Bauru reconheceu o site como importante espaço de jornalismo independente e analítico.
SERVIÇO
Data: 26/11
Horário: 20h
Local: Teatro Municipal – Quadra 8 da Avenida Nações Unidas.