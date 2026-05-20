Unimed Bauru lança Campanha do Agasalho visando superar 5 toneladas de arrecadação A ação que conta com diferentes pontos de coleta espalhados pela cidade vai até o dia 31 de julho

O lançamento da 12ª Campanha do Agasalho para Pessoas e Pets na manhã da última sexta-feira, 15 de maio e contou com a presença de diretores e lideranças da cooperativa, da imprensa e convidados. Social Bauru/Reprodução

A Unimed Bauru lançou, na última sexta-feira, 15 de maio, a 12ª Campanha do Agasalho para Pessoas e Pets. O objetivo é mobilizar a população em prol da solidariedade, arrecadando roupas, cobertores e acessórios para aquecer o frio, além de ração para cães e gatos. “Nossa campanha já é uma tradição em Bauru e o sucesso dela se deve à empatia e ao espírito de cooperação da comunidade, que deposita sua doação em nossas caixas”, frisou o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques.

Ele ressaltou que a expectativa esse ano é superar a arrecadação de 2025, que foi de 5,4 toneladas de agasalhos. “Queremos bater essa meta e sabemos que isso será possível, pois as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de ajudar”, destacou.

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A campanha se estende até 31 de julho. A Unimed Bauru disponibilizará caixas para as doações em pontos estratégicos da cidade, são eles:

Na Sede Administrativa da Cooperativa (Rua Gustavo Maciel, 11-30);

(Rua Gustavo Maciel, 11-30); No Centro de Diagnóstico Unimed – CDU (Rua Agenor Meira, 12-34);

(Rua Agenor Meira, 12-34); No Alameda Rodoserv Center (Rua Luís Levorato, 1-55 – altura km 335 da Rod. Marechal Rondon);

(Rua Luís Levorato, 1-55 – altura km 335 da Rod. Marechal Rondon); Na rádio Nativa FM/Band Paulista (no piso L1 do Boulevard Shopping);

(no piso L1 do Boulevard Shopping); No Jornal da Cidade (Rua Xingu, quadra 4).

Podem ser doados cobertores, calçados, camisas, cachecóis, meias e outras roupas em bom estado. Já para os animais, a população pode doar ração para cães e gatos. Todo o montante será repassado para entidades assistenciais da cidade.

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Gincana

Em paralelo, acontece também a 4ª edição da gincana interna “Quem doa, ganha”, iniciativa que mobiliza colaboradores da Unimed Bauru em uma competição do bem. A ideia é incentivá-los a participar mais ativamente da Campanha do Agasalho. Para isso, eles se unem em equipes, que podem ter até cinco integrantes, para ver quem consegue arrecadar mais.

As equipes vencedoras receberão, ao final da gincana, prêmios para todos os seus integrantes, conforme colocação: 1º Lugar – voucher de R$ 1.000; 2º Lugar – voucher de R$ 600 e 3º Lugar – voucher de R$ 200.

“A gincana é muito importante para nós, enquanto cooperativa, pois fortalece o vínculo entre nossos colaboradores e também os estimula a ter um engajamento social forte, buscando sempre aumentar a arrecadação em prol da população em vulnerabilidade social” frisou o diretor administrativo da Unimed Bauru, Gregório de Lima de Souza.