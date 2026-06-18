Unimed Bauru realiza segunda edição do Curso para Gestantes em 27 de junho A instrução é aberta para mulheres em qualquer fase da gestação, beneficiárias ou não da Unimed

A programação do curso contempla temas essenciais relacionados ao período gestacional e aos primeiros cuidados com o bebê. Freepik/Reprodução

No dia 27 de junho, a Unimed Bauru promoverá a segunda edição de 2026 do tradicional Curso para Gestantes, ação desenvolvida pelo setor de Medicina Preventiva da cooperativa.

Gratuito e voltado a mulheres em qualquer fase da gestação, beneficiárias ou não da Unimed Bauru, o encontro será realizado das 8h às 17h, no auditório da Igreja Batista do Estoril (Rua Virgílio Malta, 21-59). Cada participante poderá levar um acompanhante.

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A programação contempla temas essenciais relacionados ao período gestacional e aos primeiros cuidados com o bebê, como primeiros socorros, aleitamento materno, nutrição, sono do recém-nascido, saúde bucal da mãe e do bebê, prática de atividades físicas e aspectos emocionais da maternidade e da paternidade. Além disso, haverá uma aula especial com orientações sobre documentos e normas do Hospital Unimed Bauru (HUB), bem como um bate-papo dedicado aos pais de primeira viagem.

Para Jéssica Moreira Santos, coordenadora da Medicina Preventiva da Unimed Bauru, a iniciativa desempenha um papel importante ao oferecer às famílias um espaço de aprendizado, acolhimento e compartilhamento de experiências durante a gestação e os primeiros meses de vida do bebê. “A chegada de um filho é um momento repleto de emoções, descobertas, expectativas e também de muitas dúvidas. Por isso, o curso busca apoiar os futuros pais nesse processo, proporcionando um ambiente seguro para o esclarecimento de inquietações e o acesso a orientações qualificadas. Por meio de oficinas, palestras e atividades práticas, as famílias têm a oportunidade de adquirir conhecimentos que trazem mais confiança, tranquilidade e segurança para vivenciar essa nova fase da vida”, afirma.

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Inscrições

As inscrições estarão abertas no dia 22 de junho, a partir das 8h, exclusivamente pelo site da Unimed Bauru. As vagas são limitadas e se esgotam rapidamente.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefone (14) 3235-3317 e pelo WhatsApp (14) 99706-9383.