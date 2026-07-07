Unimed Bauru reúne profissionais da saúde e atletas em evento sobre emagrecimento e qualidade de vida a toda população O evento é gratuito, e as inscrições vão até dia 8 de julho

Emagrecimento, saúde emocional, hábitos de alta performance e as mais recentes abordagens para a promoção do bem-estar estarão em destaque no evento “Cooperar para Viver Bem: o impacto das novas tendências na saúde e na qualidade de vida”, promovido pela Unimed Bauru em celebração ao Dia do Cooperativismo, 4 de julho, e aos 55 anos da cooperativa, 6 de julho.

A programação reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir temas que despertam cada vez mais interesse da população, como o uso de medicamentos (canetas) para perda de peso, os fatores psicológicos envolvidos na mudança de hábitos e as estratégias adotadas por atletas para manter o equilíbrio entre alimentação, condicionamento físico e desempenho.

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O painel será realizado no dia 11 de julho, das 8h30 às 11h, no Alameda Rodoserv Center, reunindo diferentes profissionais, como médico, nutricionista, psicóloga e atletas profissionais dos times esportivos de Bauru.

“Nossa proposta é apresentar o tema do emagrecimento sob diferentes perspectivas, levando informações qualificadas para que o público possa compreender a complexidade e os diversos aspectos envolvidos nesse assunto tão atual e relevante”, destaca o diretor administrativo da Unimed Bauru, Gregório de Lima de Souza.

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Ele salienta ainda que o evento foi idealizado levando em conta o papel da cooperativa junto aos bauruenses. “Ao elaborar o evento comemorativo, pensamos justamente no fortalecimento do nosso papel enquanto cooperativa, que é ser presença que transforma na comunidade”, frisou.

Gratuito e aberto a população, o evento terá vagas limitadas. As inscrições acontecem do dia 29 de junho a 08 de julho exclusivamente pelo site da Unimed Bauru.

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A programação terá início com a apresentação do médico endocrinologista cooperado da Unimed Bauru José Henrique. Ele vai ministrar a palestra “Obesidade em foco: diagnóstico, tratamento e canetas emagrecedoras”.

Em seguida, a nutricionista Mariana Inri conduzirá a palestra “Emagrecimento saudável: resultados que vão além da medicação”.

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Dando continuidade à programação, a psicóloga Natália Mangili traz a apresentação “Comportamento e emoções: os desafios por trás do emagrecimento duradouro”.

Após um intervalo para o café, será realizada uma mesa-redonda especial com atletas profissionais dos times de Bauru, mediada pela jornalista Vivian Messias, da 94 FM. Com o tema “Alta performance dentro e fora do esporte: hábitos, disciplina e cuidados que fazem a diferença na saúde e na qualidade de vida”, o bate-papo reunirá os atletas: Gustavo Santana (ala do Bauru Basket), Miguel Kibata (nadador velocista infantil da ABDA), Dani Lins (levantadora do Sesi Vôlei), Gabriel Vaccari (ponteiro do Sesi Vôlei), Macaulay Naka (atleta de Taekwondo da Associação Bandeirantes), Jeferson Romário e Léo Sena (goleiro e meia, respectivamente, do Noroeste).

Os representantes, de diferentes modalidades esportivas, irão compartilhar experiências sobre preparação física, saúde mental, alimentação e rotina de treinos.

Haverá, ainda, sorteio de brindes como bioimpedâncias e malas de viagens, para os participantes.

Serviço

Evento “Cooperar para Viver Bem: o impacto das novas tendências na saúde e na qualidade de vida”

Data: 11 de Julho de 2026, das 08h00 às 11h

Local: Alameda Rodoserv Center

Inscrições: Entre os dias 29 de junho a 08 de julho pelo site da Unimed Bauru.