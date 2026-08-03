UPA de Agudos ganha novo ultrassom e modernização de tomógrafo para agilizar diagnósticos Equipamentos ampliam a estrutura da unidade de saúde e prometem mais rapidez, precisão e segurança nos atendimentos de urgência e emergência

Foto: Prefeitura de Agudos/Divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos recebeu novos investimentos na área da saúde com a chegada de um aparelho de ultrassom e a atualização tecnológica do tomógrafo já utilizado na unidade. As melhorias fazem parte das ações da Prefeitura para modernizar o atendimento público e oferecer mais agilidade nos diagnósticos.

O novo ultrassom será utilizado principalmente nos atendimentos de urgência e emergência, permitindo que exames sejam realizados com mais rapidez e precisão. O equipamento também facilita a avaliação dos pacientes durante os procedimentos, auxiliando as equipes médicas na tomada de decisões e aumentando a segurança no atendimento.

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Além da nova tecnologia, a UPA também recebeu uma atualização no tomógrafo, que passou de quatro para seis canais.

A modernização permite a realização de exames de imagem com maior eficiência, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e aprimorando o serviço de diagnóstico oferecido pela unidade.

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O prefeito de Agudos, Rafael Lima, destacou que os investimentos reforçam o compromisso da administração municipal com a melhoria dos serviços de saúde.

“Nosso compromisso é oferecer uma saúde cada vez mais eficiente e humanizada para a população de Agudos. A chegada do novo aparelho de ultrassom e a modernização do tomógrafo representam um grande avanço para a UPA, proporcionando diagnósticos mais rápidos e precisos, especialmente nos atendimentos de urgência e emergência”, afirmou.