Vice-governador destaca importância de Hospital Municipal em Bauru Felicio Ramuth visitou Bauru e falou com exclusividade à Record Paulista Record Paulista|Do R7 02/07/2025 - 10h10 (Atualizado em 02/07/2025 - 10h12 )

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, destacou nesta terça-feira (1 de julho), em visita a Bauru a importância a construção do Hospital Municipal na cidade para desafogar a saúde. Em entrevista exclusiva à Record Paulista, ele reconheceu que a saúde tem que avançar.

“É um trabalho conjunto com a prefeitura. Temos a ideia da construção de um Hospital Municipal, para atender a baixa complexidade”, afirmou Ramuth, que prometeu investimento de R$ 10 milhões do Governo do Estado nessa construção.

Ele relembrou que a cidade tem um ótimo maquinário de saúde pública, “talvez a cidade que mais tenha”, mas fez uma ponderação: Bauru atende a mais de 40 municípios.

“A gente sabe desse problema e com esse investimento vai ajudar”, afirmou, destacando ainda que o Hospital das Clínicas já melhorou a situação da saúde, e que a previsão de mais leitos vai melhorar a espera pelas internações, um gargalo quase que eterno de Bauru.

Vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.

Ramuth também afirmou que a cidade deve receber em breve a Muralha Paulista, um sistema que integra câmeras de segurança e que tem sido fundamental para a prisão de criminosos em cidades como Botucatu. Bauru ainda não tem esse sistema. “Estamos na etapa final”.

O vice-governador, além de visitar a Record, teve reunião com a prefeita Suéllen Rosim. Ele participou de um evento do Secovi, no começo da noite desta terça-feira (1 de julho).