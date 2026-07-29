Viva São Roque começa neste sábado com shows de Banda Malta, Di Ferrero e Toni Garrido; evento terá entrada gratuita Maior edição da história do festival celebra os 369 anos de São Roque com 16 dias de música, gastronomia, cultura e atrações para toda a família

A espera acabou! O Viva São Roque começa neste sábado (1º de agosto) e promete movimentar toda a região durante as comemorações dos 369 anos de São Roque. Até o dia 16 de agosto, o Recanto da Cascata será palco da maior edição da história do evento, com uma programação repleta de atrações musicais, gastronomia, cultura, lazer e entretenimento, tudo com entrada gratuita.

A abertura da programação musical será em grande estilo. A Banda Malta sobe ao palco às 21h do sábado para iniciar a festa.

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O festival também contará com apresentações de grandes artistas nacionais. No dia 7 de agosto, o público poderá conferir o show de Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero, que retorna ao Viva São Roque após uma apresentação de sucesso na edição anterior. Já no dia 8 de agosto, será a vez de Toni Garrido levar ao palco sua energia e uma trajetória marcada por grandes sucessos que atravessam gerações.

Além dos nomes consagrados da música brasileira, o Viva São Roque também valoriza os talentos da cidade e da região, com apresentações de artistas locais e regionais em diferentes estilos musicais ao longo dos 16 dias de programação.

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Estrutura completa para receber moradores e turistas

Para garantir conforto ao público, o evento contará com uma estrutura completa no Recanto da Cascata. A programação inclui praça de alimentação, mais de 100 expositores com opções gastronômicas, artesanato e produtos diversos, além de segurança reforçada e estacionamento gratuito com vagas limitadas.

Com uma programação diversificada, grandes nomes da música nacional e dezenas de atrações locais e regionais, o Viva São Roque promete transformar o Recanto da Cascata no principal ponto de encontro da região durante as comemorações do aniversário da cidade, reunindo música, cultura, gastronomia e lazer para toda a família.

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A Prefeitura recomenda que os visitantes utilizem, sempre que possível, transporte público, táxis ou aplicativos de mobilidade para facilitar o acesso ao evento.

Confira a programação até 9 de agosto:

1º de agosto (sábado) – Especial Rock

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13h – Silver Rocks

15h – DJ William Costa21h – Banda Malta

2 de agosto (domingo)

13h – Guto Collina

15h – Tarde Kids

17h – Madu Grandino

19h – Elis e Eles

21h – Alexia

3 de agosto (segunda-feira) – Dia Cover

19h – Tributo a Michael Jackson com Sérgio Jackson

21h – Pitty Cover com banda Anacrônicos

4 de agosto (terça-feira) – Dia do Rock

19h – Custom Riff

21h – Classic Machine

5 de agosto (quarta-feira) – Dia do Sertanejo

19h – Reginho e Banda

21h – Juninho Moreno

6 de agosto (quinta-feira) – Dia do Pagode

19h – Kifuzuê

21h – Papo de Skina

7 de agosto (sexta-feira)

18h – DJ Deco Peres

21h – Di Ferrero

8 de agosto (sábado)

18h – DJ BHS

21h – Toni Garrido

9 de agosto (domingo)

13h – Balakubaka

16h – Beth e Lipe Viana

18h – DJ (a definir)

19h – Robôs

21h – Os Pereras