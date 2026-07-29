Viva São Roque começa neste sábado com shows de Banda Malta, Di Ferrero e Toni Garrido; evento terá entrada gratuita
Maior edição da história do festival celebra os 369 anos de São Roque com 16 dias de música, gastronomia, cultura e atrações para toda a família
A espera acabou! O Viva São Roque começa neste sábado (1º de agosto) e promete movimentar toda a região durante as comemorações dos 369 anos de São Roque. Até o dia 16 de agosto, o Recanto da Cascata será palco da maior edição da história do evento, com uma programação repleta de atrações musicais, gastronomia, cultura, lazer e entretenimento, tudo com entrada gratuita.
A abertura da programação musical será em grande estilo. A Banda Malta sobe ao palco às 21h do sábado para iniciar a festa.
O festival também contará com apresentações de grandes artistas nacionais. No dia 7 de agosto, o público poderá conferir o show de Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero, que retorna ao Viva São Roque após uma apresentação de sucesso na edição anterior. Já no dia 8 de agosto, será a vez de Toni Garrido levar ao palco sua energia e uma trajetória marcada por grandes sucessos que atravessam gerações.
Além dos nomes consagrados da música brasileira, o Viva São Roque também valoriza os talentos da cidade e da região, com apresentações de artistas locais e regionais em diferentes estilos musicais ao longo dos 16 dias de programação.
Estrutura completa para receber moradores e turistas
Para garantir conforto ao público, o evento contará com uma estrutura completa no Recanto da Cascata. A programação inclui praça de alimentação, mais de 100 expositores com opções gastronômicas, artesanato e produtos diversos, além de segurança reforçada e estacionamento gratuito com vagas limitadas.
Com uma programação diversificada, grandes nomes da música nacional e dezenas de atrações locais e regionais, o Viva São Roque promete transformar o Recanto da Cascata no principal ponto de encontro da região durante as comemorações do aniversário da cidade, reunindo música, cultura, gastronomia e lazer para toda a família.
A Prefeitura recomenda que os visitantes utilizem, sempre que possível, transporte público, táxis ou aplicativos de mobilidade para facilitar o acesso ao evento.
Confira a programação até 9 de agosto:
1º de agosto (sábado) – Especial Rock
13h – Silver Rocks
15h – DJ William Costa21h – Banda Malta
2 de agosto (domingo)
13h – Guto Collina
15h – Tarde Kids
17h – Madu Grandino
19h – Elis e Eles
21h – Alexia
3 de agosto (segunda-feira) – Dia Cover
19h – Tributo a Michael Jackson com Sérgio Jackson
21h – Pitty Cover com banda Anacrônicos
4 de agosto (terça-feira) – Dia do Rock
19h – Custom Riff
21h – Classic Machine
5 de agosto (quarta-feira) – Dia do Sertanejo
19h – Reginho e Banda
21h – Juninho Moreno
6 de agosto (quinta-feira) – Dia do Pagode
19h – Kifuzuê
21h – Papo de Skina
7 de agosto (sexta-feira)
18h – DJ Deco Peres
21h – Di Ferrero
8 de agosto (sábado)
18h – DJ BHS
21h – Toni Garrido
9 de agosto (domingo)
13h – Balakubaka
16h – Beth e Lipe Viana
18h – DJ (a definir)
19h – Robôs
21h – Os Pereras