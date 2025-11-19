Workshop de IA para empresários chega a Bauru com prática em gestão e tecnologia Evento exclusivo terá apenas 30 vagas e reúne especialistas para ensinar aplicações reais de inteligência artificial em finanças, RH, estratégia e operações

Bauru recebe, no dia 25 de novembro, o workshop “IA para Empresários”, uma imersão de um dia voltada a líderes, gestores e empreendedores que querem dominar o uso prático da inteligência artificial na gestão de negócios. O encontro será realizado no Comfort Hotel Bauru, das 8h30 às 17h, e contará com a presença de profissionais reconhecidos nacionalmente por suas atuações em tecnologia, automação, finanças e comunicação.

Evento tem imersão prática em gestão e tecnologia

O workshop tem como objetivo mostrar, de forma simples e aplicável, como a IA pode aumentar produtividade, reduzir custos, melhorar processos e impulsionar resultados em empresas de diferentes segmentos. Serão apenas 30 vagas presenciais, com inscrição no valor de R$ 590, incluindo materiais exclusivos e acesso a GPTs customizados para uso imediato nos negócios.

‌



Convidados

O evento reúne especialistas com ampla experiência prática em inteligência artificial, automação e gestão estratégica:

‌



· Paulo Milreu — especialista em estratégia, tecnologia e marketing digital, com mais de 35 anos de experiência.

· Vinícius Fernandes — publicitário, comunicador e empreendedor de Bauru, fundador do Social Bauru.

‌



. Felipe Fernandes — fundador e CEO da Sindboss.

· Guilherme Milreu — CTO da SocialSell, plataforma de CRM com IA aplicada a vendas.

‌



· Renan Salinas — fundador da Yank Solutions, referência em automação RPA e inteligência artificial.

· Thiago Grandinetti — Controller e especialista em finanças, criptoativos e IA aplicada à controladoria.

· Michelle Rossini Crepaldi — sócia-diretora da Finan.con, com 16 anos de atuação em contabilidade e gestão tributária estratégica.

Programação

O encontro será dividido em painéis, demonstrações práticas e apresentações de ferramentas que estão transformando o mercado:

· 08h30 — Abertura e credenciamento com café de boas-vindas.

· Painel Hotseat — apresentação de casos reais de empresas que já aplicam IA em seus processos.

· Hands On – IA na Prática — demonstração de ferramentas como ChatGPT, Gemini, Sora 2, Veo 3.1, Atlas, Comet e outras, com orientações para uso direto em finanças, RH, marketing e estratégia.

· Almoço livre

· Keynotes da tarde — sequência de palestras aprofundando aplicações de IA e oportunidades para empresas.

· Encerramento às 17h

Ingressos

As inscrições estão abertas para as 30 vagas presenciais, ao valor de R$ 590, incluindo:

✔ Materiais exclusivos

✔ Acesso a GPTs customizados

✔ Certificado de participação

O link de inscrição está disponível na bio do @hackclubs.

Serviço

Workshop “IA para Empresários” – Bauru

Data: 25 de novembro de 2025

Horário: 8h30 às 17h

Local: Comfort Hotel Bauru – Av. Nações Unidas, 36-14, Centro

Vagas: 30 participantes

Investimento: R$ 590

Inscrições: Link na bio do @hackclubs

Organização: Hack Academy e Social Bauru