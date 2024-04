Rio de Janeiro |Do R7

Chuvas intensas provocam desabamentos, alagam ruas e deixam vítimas no RJ Governador Cláudio Castro se deslocou para Petrópolis, onde a situação é mais preocupante e três pessoas morreram soterradas

Petrópolis é um dos locais mais atingidos pela chuva Petrópolis é um dos locais mais atingidos pela chuva (Record Rio)

As chuvas intensas que atingem o estado do Rio de Janeiro deixaram vítimas feridas e desaparecidas. Ao menos quatro mortes haviam sido confirmadas até a noite de sexta-feira (22).

Em Petrópolis, na região serrana, nove pessoas foram soterradas. Três pessoas morreram. Quatro foram resgatadas com vida e outras duas ainda são procuradas pelos bombeiros, segundo a Defesa Civil municipal.

Em Arraial do Cabo, na região dos lagos, um vendedor ambulante morreu atingido por um raio, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Duas pessoas também precisaram ser levadas ao hospital devido à descarga elétrica.

Um homem, de 60 anos, também ficou ferido em um desabamento de uma casa em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ele segue internado com suspeita de fraturas no ombro e na mão.

Situação preocupante em Petrópolis

O governador do Rio, Cláudio Castro, se deslocou para Petrópolis, onde choveu 200 mm até o início da noite. Em entrevista à RECORD, Castro disse que o município tem a situação mais preocupante neste momento.

Por causa do volume de chuva, os rios Quitandinha e Piabanha transbordaram. A pedido da Defesa Civil, o comércio foi fechado no Centro Histórico.

As estradas de acesso à região serrana também precisaram ser interditadas por precaução, de acordo com as concessionárias.

Em 12 horas, o acumulado de chuva foi o equivalente ao esperado para todo o mês de março, segundo o meteorologista do Climatempo Guilherme Borges.

O especialista explicou que a tendência é que a chuva continue ao longo da noite, por conta da frente fria que estacionou no Rio de Janeiro.

As previsões já alertavam para o acumulado de chuva acima da média na região serrana, localidade atingida por tragédias na última década.

Pontos de apoio

As escolas estaduais do bairro Independência — o Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra, e o Colégio Estadual Princesa Isabel, em Quitandinha — estão abertos e são usados como pontos de apoio para desalojados e desabrigados.

Há previsão de distribuição de 232 colchões, 100 fardos de água, 200 kits de limpeza, 200 kits de higiene e 100 kits de enxoval.

Mais de 30 ocorrências registradas

Desde a noite de quinta (21), o Corpo de Bombeiros foi acionado para 36 ocorrências relacionadas às chuvas, como cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamentos e inundações.

O efetivo foi reforçado nas regiões Serrana, Sul, Baixada Fluminense, Costa Verde e Metropolitana e Norte/Noroeste — localidades com maior risco de ocorrências.

Para evitar os deslocamentos desnecessários, o governo do estado e a capital fluminense decretaram ponto facultativo hoje.

Mais cedo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um alerta para a população fluminense respeitar os avisos sonoros em áreas de risco em caso de acionamentos de sirenes.

