Desabamento de marquise deixa três feridos na zona sul do Rio COR (Centro de Operações Rio) informou, por meio das redes sociais, que a rua Ramon Franco, na Urca, foi temporariamente interditada Rio de Janeiro|Do R7 24/06/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h43 ) twitter

Dois quartéis do Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal estão no local Reprodução/Record Rio

O desabamento de uma marquise na rua Ramon Franco, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, deixou três feridos na tarde desta terça-feira (24). As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

Dois quartéis do Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal estão no local.

Por meio das redes sociais, o COR (Centro de Operações Rio) informou que a via foi temporariamente interditada, o trânsito foi desviado para a rua Osório de Almeida, que opera com a mão invertida.

