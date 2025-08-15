Em menos de 48 horas, Rio de Janeiro tem mais uma criança baleada A vítima mais recente é um menino de 5 anos. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo Rio de Janeiro|Do R7 15/08/2025 - 19h45 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RJ registrou 13 crianças baleadas em 2025 RECORD

Em menos de 48 anos, o Rio de Janeiro teve mais uma criança ferida por bala perdida. A vítima mais recente é um menino de 5 anos.

Ele foi atingido durante uma tentativa de homicídio contra um homem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira(15).

Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. O rapaz alvo do ataque recebeu atendimento e foi liberado. Já a criança tem o quadro de saúde considerado gravíssimo.

As polícias Militar e Civil foram acionadas para a ocorrência. O caso deve ser investigado pela 58ª DP (Posse).

‌



Ontem, um garoto, de 7 anos, foi ferido por uma bala perdida quando estava dentro de uma escola em Rio das Pedras, na zona oeste da capital fluminense.

Segundo um levantamento do Fogo Cruzado, 13 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro em 2025. Infelizmente, duas vítimas não resistiram e morreram.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp