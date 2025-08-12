Homem é assassinado a tiros de fuzil na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio
A área foi isolada para perícia; a Polícia Civil investiga o caso
Um homem foi assassinado a tiros de fuzil dentro de um carro na rua Carlos Oswaldo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (12).
Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência. Os policiais encontram um homem já morto. A área foi isolada para perícia.
A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso.
