Homem é assassinado a tiros de fuzil na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio

A área foi isolada para perícia; a Polícia Civil investiga o caso

Rio de Janeiro|Do R7

Homem foi executado na tarde desta terça (12) José Carlos Souza/ RECORD

Um homem foi assassinado a tiros de fuzil dentro de um carro na rua Carlos Oswaldo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (12).

Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência. Os policiais encontram um homem já morto. A área foi isolada para perícia.

A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso.

