Homem é assassinado a tiros de fuzil na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio A área foi isolada para perícia; a Polícia Civil investiga o caso Rio de Janeiro|Do R7 12/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi executado na tarde desta terça (12) José Carlos Souza/ RECORD

Um homem foi assassinado a tiros de fuzil dentro de um carro na rua Carlos Oswaldo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (12).

Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência. Os policiais encontram um homem já morto. A área foi isolada para perícia.

A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp