Homem flagra gravação de filme adulto em praia do Rio e reclama de falta de fiscalização Região de Abricó é conhecida pela prática do naturismo, no entanto, atos sexuais são proibidos Rio de Janeiro|Raphael Lacerda*, do R7 29/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h06 )

Flagrante foi registrado na praia de Abricó Arquivo pessoal/Fabio Turola

Um banhista registrou a gravação de um filme erótico em plena luz do dia nas areias da praia naturista de Abricó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Quem frequenta a região denuncia a falta de fiscalização do poder público durante os dias úteis.

O flagrante foi feito por Fabio Turola, de 43 anos, na tarde da última quarta-feira (22). Ele caminhava com amigos pelas proximidades da pedra entre Grumari e Abricó quando se deparou com a cena. De acordo com o relato, o grupo portava equipamentos profissionais.

“Eu gosto de pescar, e ali tem um pesqueiro. Chegando perto das pedras, a gente se deparou com essa cena. Cinco ‘caras’ praticando sexo com uma mulher só. Um homem estava filmando, com colete e câmera profissional. Uma menina também estava filmando”, detalhou Fabio.

O R7 teve acesso ao vídeo, que dura poucos segundos. As imagens mostram um casal mantendo relações sexuais enquanto dois homens e uma mulher acompanham a cena. No registro, é possível ver que havia outros banhistas na areia.

Fábio pesca na região uma vez por mês e afirma nunca ter presenciado episódios parecidos. Ao sair da praia, ele tentou procurar agentes de segurança, mas não encontrou.

“A gente tentou achar algum guarda municipal, porque não havia fiscalização. Também tentei achar a polícia e até peguei meu carro e fui um pouco mais à frente, mas não consegui achar. Não conseguimos achar ninguém. Se não tiver fiscalização, vai acontecer algo pior”, contou.

Apesar de ser uma praia de nudismo, atos de cunho sexual são proibidos em Abricó, e podem ser enquadrados como crime de ato obsceno. O presidente da Associação Naturista de Abricó, Davidson Nazário, explicou que algumas pessoas se aproveitam da falta de fiscalização na região.

“Não há qualquer tolerância da associação ou do próprio naturismo a filmagens ou outras práticas na praia — que é um espaço público — ou em qualquer outro espaço naturista. Apesar dos nossos esforços para coibir essa e outras práticas ilegais que nada têm a ver com o naturismo, nossos recursos são limitados e não temos poder de polícia para tomar medidas mais rigorosas”, explicou o presidente.

A associação atua na região de Abricó aos sábados, domingos e feriados por meio de fiscalização e orientação da prática do nudismo. Segundo Davidson, a entidade já procurou as autoridades para pedir apoio, mas não foi atendida.

“O que acontece nos dias da semana e nos horários em que a associação não está presente, não temos como controlar. Nosso trabalho é totalmente voluntário. Temos nossos empregos, nossas vidas e afazeres e não podemos estar presentes todos os dias. Cabe à Polícia Militar e à Guarda Municipal fazer esse patrulhamento que, aliás, raramente houve nesses 30 anos de existência do naturismo na praia.”

O que diz a Guarda Municipal

Por meio de nota, a Guarda Municipal do Rio afirmou que não foi acionada, mas que o GEP (Grupamento Especial de Praia) mantém contato constante com a associação local e é acionado em casos emergenciais. O órgão ressaltou que, em casos como esse, a população deve acionar as forças de segurança.

Questionada se é possível obter autorização para gravações desta natureza ao ar livre, a corporação disse que “a prefeitura do Rio não autoriza produções de conteúdo adulto, principalmente em espaços públicos”.

Posicionamento da Polícia Militar

Procurada, a assessoria da Polícia Militar afirmou que o comando do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) definiu uma estratégia de patrulhamento com o emprego de policiais em motocicletas, bicicletas e quadriciclos ao longo da orla das praias da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes com base em análises das manchas criminais.

A PM pede que a população colabore enviando informações através do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou, para casos urgentes, por meio da central 190.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira