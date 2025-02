Animais silvestres aparecem em praias do Rio de Janeiro Jacaré foi encontrado em Cabo Frio e capivara surgiu na areia em Grussaí, preocupando autoridades Interior RJ|Do R7 12/02/2025 - 12h43 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h43 ) twitter

Com a chegada do verão e das altas temperaturas, animais silvestres estão deixando seus habitats naturais e aparecendo em áreas urbanas, preocupando as autoridades. Em Cabo Frio (RJ), um jacaré foi encontrado na praia e, em Grussaí, uma capivara surgiu na areia.

Assim como os humanos, os animais também sofrem com os efeitos do calor extremo, buscando refúgio em novos locais.