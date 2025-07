Abertura da Expo Macaé contou com atividades rurais, oportunidades de negócios e shows A feira promove o desenvolvimento econômico local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h59 ) twitter

A Expo Macaé comemora os 212 anos da cidade com uma programação diversificada que inclui shows, rodeios e oportunidades de negócios. O evento gratuito acontece em um parque de 100 mil metros quadrados, oferecendo gastronomia variada, exposições de animais e competições equestres. A feira promove o desenvolvimento econômico local, destacando o agronegócio e a economia do mar, com rodadas de negócios e palestras.