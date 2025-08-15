Ação do MPF pede demolição de antiga Salina em Cabo Frio (RJ) A ação visa responsabilizar empresas e órgãos públicos pelo abandono e pede medidas imediatas para a recuperação ambiental Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h30 ) twitter

O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para demolir a antiga Salina em Cabo Frio (RJ), desativada há mais de 15 anos, devido aos danos ambientais causados à Laguna de Araruama. A ação visa responsabilizar empresas e órgãos públicos pelo abandono e pede medidas imediatas para a recuperação ambiental da região, afetada pela estrutura que impede a circulação natural das águas.