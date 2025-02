Adolescente de Cabo Frio é destaque no surf na Região dos Lagos (RJ) Maria Laura virou promessa, ao ganhar o terceiro lugar do Cabo Surf Club aos 17 anos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/02/2025 - 14h22 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maria Laura é uma jovem de 17 anos que se divide entre os estudos e a prática de surfe em praias de Cabo Frio e Búzios, no Rio de Janeiro. No ano passado, ela conquistou o terceiro lugar no Cabo Surf Club e um título em 2022 no Peru.

Agora, o objetivo dela é melhorar ainda mais a performance, para participar do campeonato estadual.