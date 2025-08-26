Atleta de Aperibé (RJ) é campeão brasileiro de jiu-jitsu na categoria Master 2
Com a vitória, Anderson mantém a liderança no ranking
Anderson Souza, lutador de jiu- jitsu de Aperibé (RJ), sagrou-se campeão brasileiro master na competição organizada pela CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo) no Rio de Janeiro. O evento, realizado no velódromo da Barra, reuniu atletas de todo o país e foi parte do circuito Mineirinho. Com a vitória, Anderson mantém a liderança no ranking da categoria Master 2, faixa preta, peso leve, destacando-se como uma potência nas artes marciais.