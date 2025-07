Atleta de Santo Antônio de Pádua (RJ) conquista quatro títulos em competição de fisiculturismo Com uma trajetória notável, ela já acumula três títulos de top 2 na NPC dos EUA Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h55 ) twitter

Fernanda Alves, atleta de Santo Antônio de Pádua (RJ), destacou-se no fisiculturismo ao conquistar quatro títulos em duas categorias: Fitness Model e Beach Model, em Barra Mansa. Com uma trajetória notável, ela já acumula três títulos de top 2 na NPC dos EUA. Fernanda, que começou no sedentarismo, inspira com sua disciplina e determinação, preparando-se para novos desafios em 2025.