Autora de incêndio em shopping diz que não se arrepende e que faria de novo Daiana Gomes foi capturada no Espírito Santo e levada para o presídio feminino de Campos, no Rio de Janeiro Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h47 )

Daiana Gomes, autora do incêndio em uma loja de um shopping em Campos, no Rio de Janeiro, já está no presídio feminino da cidade. Ela foi presa na casa da mãe, no Espírito Santo, e conduzida para Campos.

Durante coletiva de imprensa, ao ser questionada sobre arrependimento, afirmou que não se arrepende do crime e que faria tudo novamente.