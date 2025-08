Bandidos furtam mercadorias de um hortifruti em Macaé (RJ) durante a madrugada As câmeras de segurança não têm inibido os furtos, que causam prejuízos significativos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 15h28 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h28 ) twitter

Em Macaé (RJ), comerciantes do bairro Miramar enfrentam uma onda de furtos em hortifrutis, com criminosos aproveitando a madrugada para roubar mercadorias deixadas na frente dos estabelecimentos. As câmeras de segurança não têm inibido os furtos, que causam prejuízos significativos. A Polícia Civil investiga o caso, buscando identificar e capturar os suspeitos.