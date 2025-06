Bienal do livro de Campos (RJ) atrai mais de 100 mil visitantes em 10 dias de evento A programação incluiu cafés literários, debates e palestras, atraindo um público diversificado de todas as idades Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/06/2025 - 16h31 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h31 ) twitter

A 12ª Bienal do Livro de Campos (RJ) reuniu mais de 100 mil visitantes em 10 dias de evento no CEPOP, com mais de 150 mil livros expostos. A programação incluiu cafés literários, debates e palestras, atraindo um público diversificado de todas as idades. Destaque para a participação de crianças como Luis Felipe e Rafael, que saíram encantados com suas aquisições literárias. O evento celebrou a cultura literária local e regional, fortalecendo Campos como cidade de leitores.