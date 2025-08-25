Bombeiros levam cerca de 2 horas para apagar incêndio em hotel abandonado Moradores relatam invasões por pessoas em situação de rua e usuários de drogas, aumentando a insegurança Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/08/2025 - 14h26 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h26 ) twitter

Em Macaé (RJ), o antigo Hotel Balneário de Imbetiba enfrenta abandono e frequentes incêndios, preocupando moradores. O prédio, inaugurado em 1889, está em impasse de desapropriação desde 2023. Moradores relatam invasões por pessoas em situação de rua e usuários de drogas, aumentando a insegurança. O valor histórico do hotel está em risco, com a estrutura deteriorando-se a cada incêndio.