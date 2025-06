Cabo Frio (RJ) enfrenta aumento de furtos e desafios na segurança Especialistas apontam o crescimento do tráfico de drogas e a falta de efetivo policial como principais causas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h50 ) twitter

A cidade de Cabo Frio (RJ), na região dos Lagos, enfrenta um aumento alarmante de furtos, com mais de 1.000 casos registrados recentemente. Especialistas apontam o crescimento do tráfico de drogas e a falta de efetivo policial como principais causas. A cidade turística, apesar dos investimentos em segurança, vê crimes ousados, como furtos em plena luz do dia.