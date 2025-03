Cabo Frio (RJ) vive outono com clima de verão e alta procura turística Temperaturas elevadas mantêm praias lotadas; comércio se prepara para movimento até junho Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h10 ) twitter

Cabo Frio (RJ) registra um outono com temperaturas típicas de verão, atraindo turistas às praias no primeiro fim de semana da estação. Hotéis e restaurantes adaptam-se à demanda, que deve continuar até junho, com destaque para o clima ameno e a tranquilidade fora da alta temporada.