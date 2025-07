Casa no bairro Cachoeiro pega fogo após suposto vazamento de gás de cozinha As imagens mostram a residência em chamas, com muita fumaça, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/07/2025 - 13h52 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma casa no bairro Cachoeiro, em Cardoso Moreira (RJ), pegou fogo após um suposto vazamento de gás. As imagens mostram a residência em chamas, com muita fumaça, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros. A suspeita inicial é de que um botijão de gás tenha causado o incêndio, mas a confirmação depende de investigações. O alerta para cuidados com vazamentos de gás é reforçado.